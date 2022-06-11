نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات في المقال التالي

يفضل البعض الوجبات الخفيفة وخاصة عند العودة من العمل وايضا تتعرض بعض ربات البيوت للتفكير في وجبات يومية لتحضيرها لأولادها، ومن هذه الوجبات صينية البطاطس ومعها بعض من الأطباق الجانبية والسلطات، ويمكن تحضير البطاطس باللحم او الدجاج حسب رغبة كلا منا، فسوف نتحدث عن صينية البطاطس بكل تفاصيلها وبمنتهى السهولة. مكونات صينية البطاطس بالطماطم واللحم نصف كيلو من البطاطس.

نصف كيلو من اللحم.

نصف كيلو من الطماطم .

ثمرة بصلة متوسطة.

ثمرة من الفلفل الاخضر الرومى.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ورق لورا. الطريقة:- نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها الى شرائح متوسطة و غسلها ونقعها في الماء حتى تحضير باقي المكونات.

نحضر الخلاط الكهربائي و نغسل الطماطم وتخفق جيدا ثم تصفى من قشور الطماطم بواسطة المصفاة.

نضع قدر على النار وبه كمية من الماء وورق اللورا و بصلة صغيرة وبعد غلى الماء نضيف اللحم حتى يتم سلقه ثم يوضع اللحم جانباً حتى نقوم بعمل البطاطس.

نحضر صينية لتسوية البطاطس وتوضع ثمرة البصل والفلفل الاخضر وتقطع لشرائح متساوية.

وعليه الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون وورق اللورا و نفرك البصل والفلفل بالتوابل ثم نضيف البطاطس عليهم ونقلبهم معا ثم نضيف عصير الطماطم عليهم.

نضع اللحم على على البطاطس وتاخد غلوة على النار من الاعلى ثم نقوم بإدخالها على فرن عالي الحرارة حتى تمام التسوية وحتى يأخذ اللحم اللون البني المحمر وتاخذ البطاطس اللون الذهبي.

تخرج من الفرن ونقدمها مع الارز بالشعرية. مكونات صينية البطاطس بالسجق نصف كيلو من البطاطس مقشرة ومقطعة شرائح.

نصف كيلو من السجق.

بصلة متوسطة.

فلفل الوان.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات.

كمون.

كارى.

نصف كوب من الماء. الطريقة:- في صينية نقوم باضافة البطاطس وعليها الفلفل الالوان والبصل.

ثم نضيف التوابل والسجق ونقلب جيدا ثم نضيف الماء وترفع على النار ثم تترك لمدة ربع ساعة.

ثم توضع في الفرن على درجة حرارة عالية حتى تمام النضج.

تقدم البطاطس بالسجق مع الخبز البلدي أو الشامي. عمر شويل - جدة أعملي صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعملي صينية البطاطس باللحمة بخلطة وريحة لذيذة هتشرفك في العزومات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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