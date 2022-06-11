نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلون لامع وشعر خالي من الشيب اصبغي شعرك بالحناء الطبيعية باللون البني والكستنائي في المنزل بكل سهولة ستذهلي من النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن استخدام الحنة على جميع أنواع الشعر ؛ وذلك لأنها صبغة طبيعية لا تضر بالشعر ، بل تغلفه وتحميه ، ويختلف تأثيرها من لون شعر إلى آخر. إنه أحمر أو برتقالي على الشعر الفاتح والأشقر ، والبني المحمر على الشعر البني أو الكستنائي ، ولون محمر على الشعر الأسود الغامق تدوم آثار الحناء ولونها لمدة أربعة إلى ستة أسابيع ، وبعدها قد يبدأ الشعر في فقدان بريقه تدريجياً ، وبعد ذلك يمكن تكرار الحناء والسكتات الدماغية. لون مختلف عن اللون المطلوب

تقوم بعض الفتيات بشراء الصبغة وعملها بالمنزل على الشعر بدون الذهاب لصالون التجميل ولكن تشتهر الصبغة الكيماويه باانها مضرة بالشعر ومؤذية لبصيلات الشعى جدا مما تجعل الشعر مع استخدام الصبغة يحترق ويتقصف ويتساقط مع الوقت ، كما تتميز الحناء انها مغذية للشعر وتفيد في نمو الشعر وتغذيته وتلون الشعر بشكل صحي وبدون ضرر نهائي للشعر وبصيلات الشعر واليك طريقة عمل خلطة الحناء لتلوين الشعر

كيفية صبغ الشعر بالحناء في المنزل بالوان مختلفة

خلطة الحناء للون البني

مكونات :

٥ ملاعق من الحناء كبيرة

ملعقة من الليمون

ملعقة ونصف من قشر الباذنجان

ملعقة ونصف خل تفاح

كميه مناسبه من الماء

الطريقة : نقوم بخلط جميع المكونات سويا ماعدا الليمون ، ثم نترك الخليط مدة ٤ ساعات للتخمير ثم قومي بوضع الليمون قبل الصبغ مباشرة ثم طبقي الخليط على شعرك وانتظري اربعة ساعات قبل غسله للحصول على لون البني جذاب .

خلطة الحناء للون البني المحمر

المكونات :

خمسة ملاعق من الحناء

ملعقة من القهوة

ملعقة ونصف خل تفاح

نصف ليمونه

كميه من الماء

الطريقة : قومي بمزج جميع المكونات السابقه سويا ماعدا الليمون حتى تحصلي على عجينه لينه من الحناء ثم انتظري اربع ساعات للتخمير ثم قومي بااضافة الليمونه ثم قومي بدهن الشعر بالكامل بالحناء حتى يتغلغل اللون من جميع الاطراف ثم تترك مدة ثلاث ساعات حتي تجف

خلطة الحناء للون الكستنائي

مكونات :

خمسة ملاعق من الحناء

نصف ملعقة من الليمون

ملعقة من خل التفاح

نصف كوب من البابونج المغلي

كميه من الماء

طريقة التحضير :

قومي بخلط كلا من المقادير السابقه ولكن بدون الليمون وترك الخليط مدة ٤ ساعات للتخمر ثم قومي بااضافة الليمون وامزجي الخليط وطبقيه على شعرك واتركيه ٣ ساعات حتى تحصلين على اللون الكستنائي المطلوب ، كما ليس من الضروري الجلوس اثناء وضع الحناء يمكنك القوم بالاعمال المنزليه واستخدام حياتك اليوميه بشكل طبيعي وهذا عن طريق وضع بولة للشعر حتى تحافظين على الملابس والمنزل نظيف .