معجزة بمعني الكلمة .. اكتشاف نادر لدواء يقضي نهائيًا على مرض السرطان .. وداعا لمرض السرطان الي الأبد

وقال الباحثون أن الدواء الذي تم إكتشافه هو دواء يسمي “Dostarlimab”، واسمه التجاري هو جيمبرلي Jemperli، والدواء من إنتاج شركة جلاكسوسميثكلاين GlaxoSmithKline .. هذه الشركة هي أدوية بريطانية عالمية متعددة الجنسيات، عملها الرئيسي تقوم بالابحاث العلمية في علوم الأحياء البيولوجية وإنتاج اللقاحات والأدوية الصحية ، والدواء فكرته تقوم على أنه عبارة عن بروتين مناعي، يساعد على تحفيز الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي يهاجم الخلايا السرطانية ويقضي عليها تمامًا.

كما وأوضح الباحثون أن الدواء الجديد يمكن استخدامه لعلاج جميع أنواع السرطان، فهو غير مقتصر على سرطان القولون فقط، فيمكن استخدامه في علاج سرطان “الثدي والرحم والبروستاتا” وغيرها من الأنواع الأخرى، وسيتم التركيز بالفترة المقبلة، على إجراء المزيد من التجارب السريرية، يتم من خلالها استخدام الدواء في علاج أنواع السرطان الأخرى.

ومن جانبها، كانت الFDA، هيئة الغذاء والدواء، قد أعربت عن حماسها الشديد للدواء الجديد، ودعت الخبراء المسؤولين إلى الإسراع في خطوات اختبار الدواء، ليتم طرحه وتقديمه للسوق في أقرب فرصة، كما وأوضحت الهيئة، أن الدواء الجديد من شأنه المساعدة في التقليل من أعداد مرضى السرطان، ممن يحتاجوا لعلاج الكيماوي أو الجراحات الكبرى أو العلاج الإشعاعي، واعتبرت الهيئة هذا العقار، بمثابة نجدة للمرضى الشباب، وذلك لأنه سيحافظ لتلك الفئة على قدرتهم الإنجابية، والتي كانت تتأثر من قبل بالطرق القديمة للعلاج، بحسب ما كشفت الهيئة في بيانها.