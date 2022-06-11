قطعة فحم علي النار و تخلصي من الشعر الزائد للأبد النتيجة مذهلة

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فحم على النار وتخلصي من الشعر الزائد نهائيا النتيجة مذهلة، البديل المنافس للجلسات الليزر له تأثير سحري في التخلص من الشعر الزائد وذلك نتيجة لخبرات الكثير من الأجداد والأمهات وهي طريقة متبعة في الكثير من البلدان واشتهرت العند بها أولا، ثم تم إدخاله ف منتج تجميلي باهظ الثمن للتخلص من الشعر الزائد نهائيا بلا عودة وذلك بإتباع الخطوات التالية.
التخلص من الشعر الزائد نهائيا
بالإضافة إلي فوائد هذا المكون في القضاء علي الشعر الزائد نهائيا إلي أنه يعمل علي تفتيح البشرة و علاجها وتركها نقية ناعمة جدا.
المكونات المطلوبة
- ثلاث قطع من الفحم.
- ملعقتين من خل التفاح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتين من زيت السعد.
طريقة التحضير للتخلصي من الشعر الزائد للأبد
- على نار البوتاجاز نقوم بتسخين الفحم جيدا حتى يسخن كالجمر وتتكون طبقة الرماد الفاتحة عليها.
- بعد سخين الفحم جيدا نضعه طبق أو وعاء معدن مع الحذر الشديد لأنه شديد الحرارة.
- يتم تجميع الرماد المكون على الفحم كله بعد أن يهدأ قليلا ونقوم بتصفيته من اي قطع فحم كبيرة، وبذلك نحصل على رماد فاتحة ناعم جدا.
- في نفس الطبق الموجود به الرماد نضيف ملعقتين خل التفاح نقلبهم جيدا.
- في هذه الخطوة نضيف البيكنج صودا أن البيكنج بودر المتوفر لديكم، ستلاحظ فوران بسيط نتيجة لتفاعل المكونات معا.
- تضاف النشا بعد ذلك ثم زيت السعد في النهاية لنحصل على قوام كريمي سهل الفرد.
طريقة الاستخدام
- على غير المعتاد يستخدم هذا الكريم في الحالتين كما سنطلعكم في السطور التالية :
- يمكن أن يستخدم قبل إزالة الشعر ويترك على البشرة حتي يجف علي الجلد، ثم يزال، وستلاحظين انه إزالة الشعر الزائد كله تماما.
- مكن استخدامه بعد إزالة الشعر الأكثر سمكا ويفضل أن يزال من الجذور باستخدام الشمع أو الأداة المفضلة لديكم، حيث يوضع على البشرة حتى يجف ويزال بالمناديل أو فوطة جافة ثم الماء الدافئ.
- يكرر استخدام هذا الكريم مرة أو مرتين في الأسبوع ويفضل تكرار استخدامه قدر الإمكان، وذلك للحصول على النتائج بشكل أسرع.
- من المكونات الأساسية التي تدعم فاعلية رماد الفحم هو زيت السُعد المعروف بقدرته على تأخير نمو الشعر ورفع سمك الشعرة مع الاستخدام المتكرر.
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