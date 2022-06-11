ماسك الخميرة والشوفان من الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج التجاعيد وتحسين مظهر البشرة وامتصاص الدهون الزائدة التي تسبب حب الشباب، كما أنه يعمل كمقشر لخلايا الجلد الميت مما يؤدي لتفتيح لون البشرة، ويتم تحضير الماسك بمكونات طبيعية مفيدة لصحة البشرة ومنها الشوفان الذي يمد البشرة بالكثير من العناصر الغذائية مثل النحاس والزنك، وأيضاً الأحماض الأمينية التي تحفز إنتاج الكولاجين في الجلد مما يمنع ظهور التجاعيد، كما تعتبر الخميرة أحد مكونات الماسك وهي من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل ماسك الخميرة والشوفان لمعالجة التجاعيد وتوحيد لون البشرة.

مكونات ماسك الخميرة والشوفان

سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل ماسك الخميرة والشوفان وكلها مواد طبيعية:

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة شوفان مطحون ناعم.

ملعقة صغيرة حليب مجفف.

1 كبسولة من فيتامينE.

ماء ورد حسب الحاجة.

طريقة تحضير الماسك

يتم تحضير ماسك الخميرة والشوفان بطريقة سهلة وسريعة كما يلي:

نخلط ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية مع ملعقة كبيرة نشا وملعقة كبيرة شوفان مطحون ناعم. نضيف ملعقة صغيرة من الحليب المجفف ثم نزود ماء الورد بالتدريج ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نفرغ محتوى كبسولة من فيتامينE ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نوزع الماسك على الوجه والأماكن المراد تفتيحها ويترك لمدة نصف ساعة حتى يجف. ندلك البشرة بحركات دائرية للتخلص من الماسك ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونستخدم كريم مرطب بعد ذلك. يحضر الماسك قبل استخدامه مباشرةً ولا يحفظ في الثلاجة، ويكرر استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب.

ماسك الخميرة لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة ونصف خميرة فورية.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة ماء ورد.

طريقة عمل الماسك

نخلط الخميرة الفورية والنشا واللبن البودرة ونضيف ماء الورد مع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي متماسك. نوزع الماسك على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

فوائد الشوفان للبشرة

الشوفان مفيد جداً لصحة البشرة ويتم استخدامه في صنع مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة، ومن أهم فوائده ما يلي: