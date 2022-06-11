كريم سحري كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام

كريم النشا والليمون ، يعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وتعتبر من الخلطات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، ويعتبر من الكريمات الفعالة التي تظهر النتيجة من اول استخدام، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وتكون خالية من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة فيما بعد، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل كريم النشا والليمون

يتكون كريم النشا والليمون الرهيب من بعض المكونات التي تعطي البشرة البياض والنضارة وهي كالآتي:-

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق من اللبن الزبادي.

عصير حبة من الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به النشا ثم نضيف إليه عصير الليمون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك اللبن الزبادي ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بعد ذلك بوضع الخليط على بشرة نظيفة ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة حتي يجف. ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول المناسب جيداً ويجفف بمنشفة نظيف وعدم التعرض لأشعة الشمس بعد الخلطة. نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة ومضمونة لإزالة البقع.

فوائد الليمون للبشرة

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الليمون للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-

تعمل على التخلص من البثور السوداء بسبب احتوائها على حمض الستريك.

تساعد في التخلص من حب الشباب وتعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد.

تعمل على تنظيف وتطهير البشرة الدهنية وتقليل نسبة الزيت الزائد في البشرة.

تقوم لتبيض البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة وتفتيح البقع الداكنة والتصبغات.

المحافظة على نعومة البشرة ونضارتها وتقويتها وملمسها زي الحرير.

تعمل على التخلص من النمش وعلامات الشيخوخة المبكرة.

التخلص من السموم التي تتعرض لها بشكل مستمر لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة.

تعمل على التخلص من المسامات الواسعة وتعمل على تضيفها.

فوائد النشا للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها النشا للبشرة الدهنية وهي كالآتي:-