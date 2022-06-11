نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الايس كريم الاقتصادي والصحي في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تريدي الحصول على طريقة عمل الايس كريم في المنزل خلال هذه الأجواء الحارة، فسنحرص اليوم على إعطائك وصفة صحية وفي ذات الوقت اقتصادية بحيث تقومي بإعطائها لأطفالك وأنت متأكدة من مصدرها وما هي المكونات التي دخلت في تصنيع معشوق الأطفال، وإليك الآن كامل المعلومات من مقادير وطريقة التحضير عبر الفقرة التالية.

طريقة عمل الايس كريم

من السهل أن تقوم الآن بعمل الايس كريم في المنزل بدون الحاجة إلى أي أداة باهظة الثمن أو مكون باهظ الثمن، وهذا لأننا اليوم سنحرص على إحضار الفواكه وتحويلها إلى ايس كريم مثالي دون وجود مكسبات طعم أو أي شيء قد يؤذي أطفالك، لذلك إليك الآن المكونات وطريقة التحضير التي تعد من أسهل ما يكون.

مكونات الايس كريم

يجب أن تعرف كل ربة منزل أن لكل وصفة أساس ويمكنك بعد ذلك إضافة أي نكهة يفضلها أبنائك، وإليك الآن المكونات التي تحتاجي لكي تصنعي ألذ ايس كريم:

كوبان من الكريم شانتيه البودر (يمكنك تعويض المقدار بكريمة طهي سائلة).

كوبان وثلاثة أربع كوب من الحليب الطازج البارد.

علبة لبن مكثف محلى ( أو المقدار الذي ترغبي فيه).

بيورية مانجا (مانجا معصورة دون ماء).

بيورية فراولة (فراولة معصورة بدون ماء).

بيورية الكيوي (كيوي معصور بدون ماء).

نوتيلا.

لوتس.

زبدة فسدق (يمكنك استخدام البدائل)

ملحوظة يمكنك أن تبدأ الآن في عصر أي فاكهة تريد أن تحصل على النكهة الخاصة بها بسهولة للغاية، فقط يجب أن تقوم بعصرها دون وضع أي مياه بها فتكون خليط سميك.

طريقة تحضير الايس كريم