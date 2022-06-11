نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناع تقشير الوجه بالمنزل بديل الليزر…وصفة غير مُكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحدث للبشرة العديد من المشاكل، ومن أبرز الحلول للتخلص من هذه المشكلات القيام بعملية تقشير الوجه،

ولكن في بعض الأحيان يكون لها آثار جانبية ضارة، بالإضافة إلى أنها تؤدي نتائج عكسية للبعض،

ويدعو الطب الحديث لاستخدام المواد الطبيعية، وذلك لأن ليس لها أي آثار جانبية،

بالإضافة إلى انخفاض التكلفة المادية لها، على عكس المستحضرات الكيميائية أو الليزر،

فضلاً عن أن المستحضرات الكيميائية لها آثار على المدى البعيد، قد تُعطي نتائج عكسية،

وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم من خلال موقعنا، قناع التقشير بالمنزل، بخطوات سهلة وبسيطة.

قناع تقشير الوجه بالمنزل

سوف نقدم لكم المواد الطبيعية التي يتم استخدام في تقشير الوجه، وهي:-

الجلاتين باودر

له القدرة على تنظيف البشرة بشكل كبير، والتخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء والأتربة التي تسد المسامات.

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط ملعقتين من الجلاتين باودر مع زيت الزيتون وملعقة من اللبن، ونفرد هذا الخليط على الوجه، ثم نترجه حتى يجف ونزيله، هذا القناع ليس لأصحاب البشرة الحساسة.

الفحم

يعمل الفحم على تنقية البشرة من الشوائب وإزالة الدهون المتراكمة.

طريقة الاستخدام

نقم بوضع ثلاث ملاعق من الفحم المطحون، ونضيف إليه ملعقة من الجلاتين باودر صغيرة، وملعقتين من الماء، نضع الخليط على البشرة ثم نتركه حتى يجف تماماً، ثم نزيله ونشطف البشرة جيداً.

البرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين سي، وهو من مضادات الأكسدة، والتي لها دور كبير في القضاء على العيوب التي تصيب البشرة، كالرؤوس السوداء والبيضاء بالإضافة إلى حب الشباب والتصبغات الشمسية.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام البرتقال في تقشير الوجه، عن طريق إضافة ملعقتين كبيرتين من البرتقال إلى سكر إلى جيلاتين باودر، ثم نفرده على البشرة مع تجنب التعرض إلى أضعة الشمس بعد استخدامه بأربع وعشرين ساعة، يمتنع عنه اصحاب البشرة الحساسة.

الفوائد العديدة لهذه العملية

عملية تقشير الوجه لها الكثير من الفوائد، من أبرزها:-