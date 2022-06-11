وجبة صحية متكاملة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وشهي وبأقل تكلفة

وجبة صحية متكاملة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبا الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة صحية متكاملة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة صحية متكاملة

تتكون وجبة صحية متكاملة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

حبة بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم.

5 حبات كوسا.

حبة باذنجان مقطعة مكعبات.

حبة جزر مقطعة مكعبات.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

بابريكا.

بهارات لحم.

قرفة.

هيل مطحون.

كزبرة يابسة مطحونة.

كمون مطحون.

ملعقة صغيرة من السمنة.

شرائح جبنة شيدر أو جبنة موزاريلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وجبة صحية متكاملة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نقطع 2 حبة من الكوسا مكعبات. ثم نقطع ثلاث حبات من الكوسا شرائح رقيقة جدا. ثم نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الكوسا المقطع مكعبات والباذنجان والجزر، ثم نفرمهم خشن قليلا. بعد ذلك نضع الخليط في وعاء آخر ونضعه جانبا. ثم نضع حلة على نار هادئة ونضيف إليها الفلفل المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات. ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب قليلا. بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ونقلب من وقت لآخر لبعض الوقت حتى يصفر لونه المكونات. ثم نضيف الخضار المفروم ونقلبهم جيدا. ثم نضيف التوابل والبهارات ونقلب باستمرار لبعض الوقت حتى تذبل المكونات. بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار ونضعها جانبا ثم نضع مقلاة على النار وندهنها بالزيت، ثم نشوي فيها شرائح الكوسة من الجهتين قليلا حتى تذبل. ثم نرفع شرائح الكوسا من المقلاة. ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بالسمنة. بعد ذلك نوزع فيها طبقة من شرائح الكوسا، ثم طبقة من الحشو، ثم طبقة من الجبنة الشيدر أو الموزاريلا، وهكذا حتى تنتهي الكمية (ومن الممكن إضافة طبقة واحدة فقط من الجبنة وتكون على الوجه). ثم نغطي الصينية بورقة زبدة وورقة فويل. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على أعلى درجة حرارة ونضع الصينية في الرف الأوسط ونتركها لمدة ربع ساعة. بعد ذلك نزيل ورق الزبدة والفويل وتشغل الشواية حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى. ثم نخرج الصينية من الفرن. ثم نقدم وجبة صحية متكاملة في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الثومية

المكونات

نصف كوب من الزبادي.

ربع كوب من النشا.

كوب إلا ربع من الماء.

٢ فصوص ثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا (اختياري).

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

نحضر حلة، ثم نضيف إليها الماء والنشا، ثم نقلب جيداً على البارد. ثم نضع الحلة على النار ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل القوام. ثم نرفع الحلة من على النار ونترك الخليط يبرد. بعد ذلك نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه خليط النشا البارد والزبادي وعصير الليمون وفصوص الثوم والملح والزيت النباتي، ثم نخلط جيدا بالخلاط حتى يتجانس الخليط. ثم نسكب الخليط في وعاء ونضيف إليه البابريكا ونخلط جيدا. ثم نقدم الثومية في طبق التقديم مع وجبة صحية متكاملة. وبالهنا والشفا.

فوائد زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على فوائد عديدة وهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي:

تعزيز صحة القلب، مما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفض ضغط الدم. تعزيز صحة البشرة والشعر، فيحارب التجاعيد والشيخوخة. يقي من الإصابة بالسكتة الدماغية. تعزيز صحة القلب، مما يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفض ضغط الدم. تقوية العظام، والوقاية من هشاشتها. كما يقي من التهاب القولون. يعالج الإمساك. يخفض من وزن الجسم، لأنه يساعد على تقليل الجوع. كما يعالج الزهايمر.

فوائد وجبة صحية متكاملة

تحتوي وجبة صحية متكاملة على الكثير من الفوائد الهامة لصحة الإنسان، ومن هذه الفوائد الآتي: