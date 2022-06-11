عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم

تبحث الكثير من الأمهات بشكل دائم عن اشهى الحلويات التي يمكن أن يتم تجهيزها في المنزل بكل سهولة وتصبح لذيذة و تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة وخاصتًا الأطفال، ولذلك جئنا لنعرض لكم وصفة بسيطة ولكنها مميزة وهي طريقة عمل حلوى المقلاة فهي من الأكلات التي لا تحتاج تكاليف ولكن لها طعم رائع ولا تحتاج إلى مجهود ليتم إعدادها تابعو معنا السطور القادمة للتعرف على طريق تحضيرها بشكل تفصيلي.

طريقة عمل حلوى المقلاة

سوف نقدم أسهل الطرق التي من خلالها يتم إعداد هذه الوصفة المميزة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

المكونات

بيضتين.

كوب من الدقيق الأبيض.

اربع ملاعق كبار من السكر.

رشة ملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

كيس واحد من الفانيليا.

ملعقة من الخل الابيض.

ملعقتان كبار من الكاكاو الخام.

مكونات التزين

شيكولاته سايحة.

كريم شانتيه.

طريقة التحضير