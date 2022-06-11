نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم في المقال التالي
تبحث الكثير من الأمهات بشكل دائم عن اشهى الحلويات التي يمكن أن يتم تجهيزها في المنزل بكل سهولة وتصبح لذيذة و تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة وخاصتًا الأطفال، ولذلك جئنا لنعرض لكم وصفة بسيطة ولكنها مميزة وهي طريقة عمل حلوى المقلاة فهي من الأكلات التي لا تحتاج تكاليف ولكن لها طعم رائع ولا تحتاج إلى مجهود ليتم إعدادها تابعو معنا السطور القادمة للتعرف على طريق تحضيرها بشكل تفصيلي.
طريقة عمل حلوى المقلاة
سوف نقدم أسهل الطرق التي من خلالها يتم إعداد هذه الوصفة المميزة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- المكونات
- بيضتين.
- كوب من الدقيق الأبيض.
- اربع ملاعق كبار من السكر.
- رشة ملح.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- كيس واحد من الفانيليا.
- ملعقة من الخل الابيض.
- ملعقتان كبار من الكاكاو الخام.
- مكونات التزين
- شيكولاته سايحة.
- كريم شانتيه.
طريقة التحضير
- احضري الخلاط الكهربائي حتى يتم الاعداد بشكل أسرع وأسهل.
- أضيفي بداخله البيض.
- قومي بخفق البيض جيدًا، ثم أضيفي إليه الفانليا.
- أضيفي إلى المكونات الكاكاو، وايضًا يتم إضافة السكر.
- أعيدي الخلط بشكل أسرع حتى تتجانس مع بعض كل المكونات، ويتم في النهاية إضافة الخل الأبيض.
- على الجانب الآخر قومي بنخل الدقيق، واضافة الملح، والبيكنج باودر إليه.
- اخلطي المكونات مع بعض لكي تتجانس.
- اخلطي كل المكونات الان مع بعضها البعض بعد أن يصبح الخليط كامل يتم إحضار مقلاه من التيفال.
- توضع على النار حتى تسخن.
- ضعي الخليط داخل الزجاجة، ويتم فتحها من الغطاء.
- ضعي كمية مناسبة من الخليط في المقلاة على شكل دوائر متوسطة الحجم.
- غطي المقلاة على الدوائر حتى تنضج وتجف.
- قومي بتقليبها حتى تنضج من كل الاتجاهات.
- يتم بعد ذلك إخراجها وعمل كل الكمية الموجودة حتى تنتهي.
- يتم وضع كريم الشانتية بين كل قطعتين ويتم تغطيتها بالشيكولاته السايحة، وتترك حتى تجف وتقدم بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.