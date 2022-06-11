ب 3 مكونات فقط طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية زي الجاهزة بالظبط لكل أنواع المعجنات اوعي تشريها تانى من برة

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طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية زي الجاهزة بالظبط، تعد الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت، بالإضافة إلى أن لها العديد من الفوائد للجسم بسبب احتوائها على الكالسيوم، حيث يتم استخدامها في الكثير من الأكلات والأطعمة المختلفة لأنها تضيف مطة لذيذة وشكل جميل للطعام، فالجِبنة الموتزاريلا يتم استخدامها في الفطائر والبيتزا والمكرونة والمعجنات بأشكالها المختلفة، ويتم استهلاك مبالغ كبيرة من أجل الحصول عليها، ولذلك سنقوم بتوضيح كيفية عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بمكونات بسيطة.
طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية
يمكن من خلال بعض المكونات البسيطة جداً تحضير وتجهيز الجبنة الموتزاريلا في البيت لاستخدامها في الأكلات المختلفة، وذلك من خلال اتباع التالي:
المكونات
- ¼ كوب كبير عصير ليمون بما يعادل 60 ملي.
- ثمانية ونصف أكواب من اللبن كامل الدسم بما يعادل لترين.
- ½ كوب خل كبير فيما يعادل 120 ملي.
طريقة التحضير
- في إناء مناسب ضيفي كمية اللبن وعليه الليمون والخل ويوضع على نار متوسطة مع تقليب المزيج بشكل مستمر.
- خلال عملية التقليب سوف تلاحظين ظهور قطَع بيضاء وعندما استمري في التقليب حتى تتكتل كمية اللبن ويبدأ في التجبن، وبدء تكون قطع جبنة طرية.
- عند الوصول إلى هذه المرحلة يجب وضع حاجز معدني بين الإناء والنار والتقليب المستمر أيضاً.
- سوف تلاحظين ظهور قطع من الجبن فعليك وقتها الاستمرار في التقليب مع الضغط عليها في الإناء باستخدام الملعقة.
- يتم تكرار الخطوة السابقة والاستمرار في التقليب حتى يتحول قوامها إلى قوام مطاطي عندما تحاولين تقطيعها.
- بعد الوصول إلى هذه المرحلة قومي بإخراج الجبنة الموزتزاريلا من الإناء وقومي بعصره من أي سوائل موجودة به.
- قومي بوضع الجبن داخل الثلاجة أو الفريزر حتى يتجمد، ثم قومي بإخراجه وبشره ووضعه في علبة محكمة الغلق ويتم الاحتفاظ بها في الثلاجة أو الفريزر لحين استخدامها.
- يمكنك تقطيع الجبنة الموتزاريلا إلى أصابع ووضعها في دقيق وبيض وبقسماط والاحتفاظ بها في علبة محكمة الغلق، ويتم إخراجها من الفريزر إلى مقلاة بها زيت غزير لكي تتحمر وتصبح باللون الذهبي وتكون لذيذة وشهية جداً.
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