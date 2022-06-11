ب 3 مكونات فقط طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية زي الجاهزة بالظبط لكل أنواع المعجنات اوعي تشريها تانى من برة

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية زي الجاهزة بالظبط، تعد الجبنة الموتزاريلا من أنواع الجبن التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت، بالإضافة إلى أن لها العديد من الفوائد للجسم بسبب احتوائها على الكالسيوم، حيث يتم استخدامها في الكثير من الأكلات والأطعمة المختلفة لأنها تضيف مطة لذيذة وشكل جميل للطعام، فالجِبنة الموتزاريلا يتم استخدامها في الفطائر والبيتزا والمكرونة والمعجنات بأشكالها المختلفة، ويتم استهلاك مبالغ كبيرة من أجل الحصول عليها، ولذلك سنقوم بتوضيح كيفية عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بمكونات بسيطة.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية

يمكن من خلال بعض المكونات البسيطة جداً تحضير وتجهيز الجبنة الموتزاريلا في البيت لاستخدامها في الأكلات المختلفة، وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

¼ كوب كبير عصير ليمون بما يعادل 60 ملي.

ثمانية ونصف أكواب من اللبن كامل الدسم بما يعادل لترين.

½ كوب خل كبير فيما يعادل 120 ملي.

طريقة التحضير