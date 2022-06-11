نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمليه ولا اجدع حلواني بسكويت الزبدة في المنزل بأسهل الطرق والخطوات في المقال التالي

بحث العديد من النساء خلال الفترة الأخيرة عن كيفية عمل بسكويت الزبدة في المنزل، وذلك لكثرة الطلب عليه من قبل الكبار والصغار فهو محبب للجميع كبار وصغار، وذلك لأنه خفيف على المعدة فيمكن أن يستخدم بعد الوجبات مع كوب الشاي الساخن كما يمكن الإفطار به في الصباح كوجبة خفيفة، فتعددت طرق عمله بين دول العالم فلكل دولة طريقة خاصة بها تعطيها طعم مميز، فسوف نقدم لكم خلال السطور القادمة كيفية عمل بسكويت الزبدة في المنزل خطوة بخطوة. مكونات عمل بسكوت الزبدة في المنزل أربع أكواب دقيق أبيض.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

1كوب زبدة وتكون بدرجة الحرارة العادية.

1كوب سكر مطحون ناعم جيداً.

حباتان كبار بيض.

معلقة صغيرة من الفانيليا السائلة. طريقة التحضير بسكويت الزبدة في المنزل خطوة بخطوة لعمل العجينة يجب إحضار طبق غويط ونضع فيه الدقيق الابيض والملح ونقول بالتقليب جيداً باستخدام شوكة حتى تختلط جميع المكونات.

نأتي بوعاء الخلاط ونقوم بوضع الزبدة والسكر ونبدأ بالضرب والتقليب جيداً وذلك عن طريق تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة لبضع دقائق حتى يصبح الخليط هش وكريمي القوام.

ثم نقوم بإضافة بيضة ونشغل مره أخرى على سرعة متوسطة حتى تختفي تماماً ثم نقوم بإضافة بيضة ثانية ونبدأ بالتشغيل على سرعة متوسطة حتى تختفي تماماً ونضيف الفانيليا

يضاف القليل من الدقيق ويشغل على سرعة متوسطة حتى تتكون عجينة بسكويت لينة ومتماسكة.

نبدأ في تشكيل كل العجينة على شكل قرص متوسط أو الشكل الذي نريده وتغلف بالنايلون.

نقوم بوضع العجينة داخل الثلاجة لمدة تصل إلى عشر دقائق على.

نقوم بتثبيت الرف الشبكي بوسط الفرن وإشعال الفرن إلى درجة حرارة تصل إلى ١٨٠ درجة.

نقوم بإحضار صواني ذات حواف قصيرة مبطنة بقطعة من ورق الزبدة.

يتم وضع العجينة بين قطعتين من ورق الزبدة وذلك باستخدام النشابة.

نقوم باستخدام القطاع الخاصة بالبسكويت سواء كانت مستديرة أو حسب الشكل الذي نريد.

نضع قطع البسكويت بالصواني ويجب ترك 1 سم تقريباً بينها.

يخبز بسكويت الزبدة لمدة تصل ما بين ٨ إلى 10 دقائق إلى أن يصبح القاع ذهبي اللون. عمر شويل - جدة اعمليه ولا اجدع حلواني بسكويت الزبدة في المنزل بأسهل الطرق والخطوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعمليه ولا اجدع حلواني بسكويت الزبدة في المنزل بأسهل الطرق والخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.