بقوام مظبوط اعملي مربي المشمش بثلاث مكونات فقط بطعم ولا أروع

تعتبر مربي المشمش من الحلويات المحبوبة التي يعشقها الكثيرين حيث يتم تناولها على الإفطار أو العشاء كما تعد من الوجبات الخفيفة حيث يتم فردها بعيش التوست، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل حيث يتم وضع المشمش المفصص على النار مع عصير الليمون والسكر ونتركها حتى تنضج، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يتم تحضيرها في أقل من نصف ساعة، ايضاً تتكون هذه المربي من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مربي المشمش الشهية بأقل تكلفة في البيت.

مكونات عمل مربي المشمش

لوجود المشمش بكثرة اعملي مربي المشمش بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من المشمش.

عصير نصف ليمونة.

٣ أكواب من السكر.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير مربي المشمش بقوام مظبوط لا يقاوم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر المشمش ونقوم بغسله جيداً وتفصيصه، ثم نحضر إناء ونضع به المشمش والسكر ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون ثم نضعها على نار هادئة ونغلقها بشكل جيد. ثم بعد ذلك نرفع الغطاء فنجد بها ماء ثم نجعله على نار متوسطة مع التقليب حتى نحصل على قوام متماسك. بعد ذلك نختبرها باستخدام ملعقة فإذا أصبحت بقوام المربي نغلق عليها النار ونتركها لتبرد قليلاً. ثم نسكبها في برطمان زجاجي وتوضع في الثلاجة لحين استخدامها. وبهذا نكون قدمنا أحلى مربي مشمش مظبوطة لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الليمون على الجسم

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم والبشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ.

ينعش رائحة الفم ويتخلص من الروائح الكريهة.

يستخدم في الكثير من المستحضرات الطبية للبشرة كما يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

له قدرة كبيرة في حرق الدهون وإزالة الشحوم من الجسم بشكل ملحوظ.

طريقة عمل مربى البرتقال

سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل مربى البرتقال في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-