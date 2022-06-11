نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبيبة الكل كيكة الشيكولاته في المنزل بألذ طعم في المقال التالي

طريقة عمل كيك الشوكولاتة تعد أحد أسهل أنواع الكيكات التي ترغب الأمهات دوماً في إعدادها للأبناء، حيث أنها لذيذة جداً ومغذية، ومدة تحضير المكونات فقط في عشر دقائق أما مدة تسوية الكيك في الفرن، فهي فقط لمدة 30 دقيقة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم مكونات عمل كيكة الشيكولاتة التي تكفي لـ 10 أشخاص، كما سوف نعرض لكم الطريقة بالخطوات. مكونات عمل كيكة الشوكولاتة 2 كوب سكر.

2 بيضة.

مقدار نصف كوب من الزيت.

سوف نحتاج إلى ثلاثة أرباع كوب من بودرة الكاكاو.

كذلك واحد كوب وثلاثة أرباع كوب من دقيق القمح الأبيض المتعدد الاستخدامات. 3

ملاعق من السمن.

واحد كوب من الحليب.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيلا السائلة.

سوف نحتاج إلى ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم، كذلك ملعقة من البيكنج باودر. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة في البداية نقوم بإحضار قالب مخصص للكيك ثم ندهنه بالسمن، وبعدها نضع داخل القالب بعد الدقيق ثم محرك القالب حتى يتم تغطيته بالكامل بهذا الدقيق من الجوانب وقاع القالب.

سوف نتخلص من أي دقيق زائد.

نقوم بتسخين الفرن ليكون على درجة حوالي 180 درجة مئوية.

يتم نخل الدقيق جيدًا، وكذلك البيكنج باودر، والبيكربونات والكاكاو، والملح، وذلك داخل وعاء الخلاط.

نقوم بعدها بإضافة السكر، وذلك حتى نحضر خليط الكيك باستخدام مضرب البيض على السرعة البطيئة لبعض ثوانٍ قليلة.

يتم إضافة الحليب والبيض والفانيلا وكذلك نضيف الزيت، ثم نقوم بالخفق لمدة دقيقتين فقط على السرعة المتوسطة.

نقوم بإضافة الماء المغلي، وبعدها يتم نواصل الخفق مرة أخرى، وذلك لمدة نصف دقيقة حتى يصير لدينا خليط ناعم. نضع الخليط داخل القالب، ثم يوضع بالفرن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم إخراج قالب ألكيك من الفرن، وبعد أن يبرد تماماً، يتم إذابة قطع الشيكولاته الخام داخل ماء ساخن، وذلك من خلال وضع الشيكولاته داخل وعاء ثم إحضار وعاء آخر به ماء مغلي ووضع وعاء الشوكولاته داخل وعاء الماء المغلي.

بعد إذابة الشيكولاته نأخذها لتزين الكيكة بها.

بعد ذلك ندخلها الثلاجة لمدة 3 ساعات، بعد ذلك نخرجها من الثلاجة وتقطع وتقدم في أطباق التقديم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة حبيبة الكل كيكة الشيكولاته في المنزل بألذ طعم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبيبة الكل كيكة الشيكولاته في المنزل بألذ طعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.