نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل وأسرع وجبة في الأوقات الحرجة في المقال التالي
جميع الأمهات تبحث دائما عن الوصفات السهلة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت والوقوف في المطبخ الطويل ويمكن أن تقدمها لأولادها بشكل سريع في الأوقات الحرجة، إليك في السطور القادمة طريقة عمل فطائر الطاسة بدون استخدام الفرن تستطيعين تحضيرها في وقت قليل جدا فقط في عشر دقائق ستكون جاهزة ويستمتع بها أبنائك فهي تعتبر بديل للعيش ينقذنا في الأوقات الحرجة وأيضا يعتبر تغيير عن الطعام المعتاد الذي نتناوله يوميا فهذا يعتبر بديل عن استخدام العيش اليومي وأيضا ينقذنا في حالة نفاذ العيش من المنزل.
طريقة فطير الطاسة بدون الفرن
يعتبر فطير الطاسة من أشهى المأكولات التي يقبل عليها الجميع فهي سهلة في تنفيذها ولا تأخذ الكثير من الوقت من ربة المنزل، كما يمكن استخدامها كوصفات حلوة وأيضا حادقه فيمكن أن يوضع عليها نوتيلا أو عسل نحل أو يمكن أن تستخدم كوصفات حادقه وحشوها بالدجاج أو اللحم المفروم وإليك الطريقة بالتفصيل.
المكونات:
- واحد كوب من الدقيق
- كوب من الحليب
- بيضة واحدة
- ٣ معالق كبيرة أي نوع زيت نباتي
- رشة ملح
- ٢ ملعقة سكر
كوب واحد من الماء
خطوات التحضير:
- قومي بوضع البيضة في وعاء وخفقها ثم أضيفي عليها الزيت بالإضافة إلى السكر والماء مع التقليب المستمر حتى تمام التجانس.
- قومي بإضافة الحليب مع إستمرار التقليب للتأكد من تجانس المكونات جميعا.
- قومي بإضافة الدقيق بالتدريج مع التقليب حتى تنتهي كمية الدقيق.
- يمكن إستخدام الخلاط الكهربائي بضرب جميع المكونات السابقة أو المضرب الكهربائي.
- إذا أردت الوصفة حادقة يمكنك إضافة القليل من الشبت
- أحضري مقلاة وامسحيها بقليل من الزيت وضعي كمية مناسبة من الخليط وقومي بتحريك المقلاة حتى تنفرد الكمية كلها بالتساوي وعندما تأخذ لون مناسب قومي بقلبها علي الوجه الأخر.
- يمكنك عمل الحشوات المحببة لدى أسرتك سواء عملها صنف حلو أو وجبة للغداء.
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