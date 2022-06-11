بقوة 1000 حصان تناول زيت الزيتون على الريق وبعد 5 أيام هذا ما سوف يحدث لك لن تتخيل

يتناول كثير من الناس زيت الزيتون على الريق أو على الإفطار كل يوم في الصباح ولكن لا يعرفون أهمية هذه العادة التي يفعلونها وعن كمية الفوائد الذي يأخذها الجسم وهم لا يعلمون، حيث تناول زيت الزيتون على الريق كل يوم يعطي للجسم الكثير من الفوائد، حيث يحتوي الزيت على الكثير من الأحماض الدهنية والكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ومن هذا المقال سنتعرف على أهمية وفوائد زيت الزيتون على الصحة.

فوائد زيت الزيتون الصحية

إن لزيت الزيتون فوائد لا تعد ولا تحصى، ومن هذه الفوائد التالي: