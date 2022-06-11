نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن الكفتة تعتبر من أكثر الأطعمة المحببة لدي العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية كما يجب الإشارة أن الكفتة يحب تناولها جميع أفراد الأسرة دائماً من وقت إلى آخر لذلك تعتبر من أهم الأكلات التي يتم استخدامها في العزومات المختلفة حيث تحتوي على طعم رائع للغاية كما يمكنكم تحضير الكفتة في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات المتوفرة في المنزل تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الكفتة بكل سهولة تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لتحضير الكفتة الحاتي المشوية
يمكنكم تحضير كفتة الحاتي المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:
- كيلو من اللحم المفروم.
- ٢ بصلة كبيرة مفرومة ناعمة.
- حزمة من البقدونس المفروم.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة من القرفة.
- رشة من بهارات اللحمة.
- رشة ثوم بودرة.
طريقة تحضير الكفتة الحاتي المشوية
يمكنكم تحضير كفتة الحاتي المشوية من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وهي كما يلي:
- في البداية يجب عليكم إحضار وعاء عميق ثم يتم وضع اللحمة المفرومة فيه.
- يجب عليكم هرس اللحمة بيدك حتى تصبح ناعمة للغاية.
- ثم يتم بعد ذلك يتم وضع الملح والفلفل الأسود والثوم والبودرة والقرفة الناعمة أيضاً وبعض البهارات.
- ثم يجب عليكم بعد ذلك خلط جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس ثم يتم تتبيل اللحم بعد ذلك .
- يجب أن يتم فرم البصل جيدا ثم يتم إضافة البصل لخليط اللحمة وإضافة البقدونس.
- يجب عليكم الخلط مرة أخرى حتى تتجانس جميع المكونات ويتم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ويتم تغطيتها بورق بلاستيك.
- ثم بعد ذلك يمكنكم عمل الكفتة اصابع في اسياخ سواء كانت خشبية أو حديد حسب الرغبة
- ثم يتم وضعها على الشواية ويتم تقديمها بعد ذلك وبالهنا والشفا.
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