طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية زي المطاعم مش هتحتاجي تشتريها من برة تاني

من الجدير بالذكر أن الكفتة تعتبر من أكثر الأطعمة المحببة لدي العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية كما يجب الإشارة أن الكفتة يحب تناولها جميع أفراد الأسرة دائماً من وقت إلى آخر لذلك تعتبر من أهم الأكلات التي يتم استخدامها في العزومات المختلفة حيث تحتوي على طعم رائع للغاية كما يمكنكم تحضير الكفتة في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات المتوفرة في المنزل تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة تحضير الكفتة بكل سهولة تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لتحضير الكفتة الحاتي المشوية

يمكنكم تحضير كفتة الحاتي المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير الآتية:

كيلو من اللحم المفروم.

٢ بصلة كبيرة مفرومة ناعمة.

حزمة من البقدونس المفروم.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من القرفة.

رشة من بهارات اللحمة.

رشة ثوم بودرة.

طريقة تحضير الكفتة الحاتي المشوية

يمكنكم تحضير كفتة الحاتي المشوية من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وهي كما يلي: