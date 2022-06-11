ضاع عمرنا واحنا بنعمل محشي الكوسة غلط هتقوري أكتر من 5 كيلو بسرعة الصاروخ بدون مقوار في دقيقة واحدة فقط

الأن لا تعاني من صعوبة عمل محشي الكوسة الأن في دقائق معدودة تستطيعين تقوير 5 كيلو من الكوسة، من الأكيد أنك عانيتي من أن تحببين أطفالك في الكوسة رغم فوائدها الكثيرة دائما يرفضون تناولها إنها غنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم وأيضا غنية بالحديد والكالسيوم لذلك سنقدم لكي طريقة تجعل أطفالك يعشقونها ويقبلون على تناولها بعد الأن.

طريقة تقوير الكوسة بدون إستخدام مقوار

إذا كان غير متوافر لديك مقوار أو حتى تشعرين بصعوبة في إستخدامه إليك طريقة ستجعلك تعشقين عمل محشي الكوسة و تنجزين عملة في دقائق معدودة:

قومي بشراء حبات الكوسة متوسطة الحجم واحرصي على عدم شراء حبات الكوسة الكبيرة حتى تنجح معها طريقتنا.

إختاري الكوسة الطازجة الغير مهترئة والسليمة تماما حتى لا تنكسر أثناء التجهيز.

بإستخدام الشوكة أو السكين قومي بتنضيف الطبقة الخارجية للكوسة مع كشطها بصورة خفيفة للحفاظ علي فوائد القشرة التي توجد في الكوسة.

قومي بإزالة الجزء العلوي للكوسة مع إفراغ قلب الكوسة بإستخدام السكين.

ضعي الشوكة في منتصف الكوسة المراد تقويرها مع اللف الدوراني والسكين في الداخل والآن السكين تعمل علي تفريغ قلب الكوسة والشوكة تجعلك تتحكمين بها بكل سهولة وأيضا ستنتهين بأسرع وقت نظرا لسرعة الطريقة.

طريقة عمل محشي الكوسة