نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من القرنفل اعملي خلطة مغربية لتطويل وتكثيف الشعر مش هتصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الخلطة المغربية لتطويل وتكثيف الشعر من الخلطات السحرية التي تعطينا نتائج مضمونة وغير متوقعة، حيث تعمل هذه الخلطة على تطويل الشعر وجعله كثيف في وقت قصير جداً، كما يبحث كثير من الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية لتطويل وتكثيف الشعر لأن الشعر زينة المرأة وتاج فوق رأسها، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع السيدات تحضيره بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، كما تتكون هذه الخلطة من مكونين فقط وهما القرنفل وزيت الزيتون ويعرف عن زيت الزيتون بفوائده الكثيرة للشعر، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الخلطة المغربية لتطويل وتكثيف الشعر في وقت قصير في المنزل.

مكونات عمل الخلطة المغربية لتطويل وتكثيف الشعر

لتحضير الخلطة المغربية لتطويل وتكثيف الشعر يجب توافر مكونين فقط هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة من القرنفل.

مصفاة.

رشاشة.

خطوات الإعداد والتحضير

لنتيجة مضمونة ١٠٠ بالمئة نقوم بتحضير خلطة مغربية لتطويل وتكثيف الشعر يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونقوم ونضع به نصف كوب من زيت الزيتون على نار هادئة. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة من القرنفل لمدة لا تقل عن ٥ دقائق حتى نحصل على نتيجة مضمونة. بعد ذلك نحضر مصفاة ونقوم بتصفيتهم في كوب آخر، ثم نسكبها في رشاشة لحين استخدامها.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق هذه الخلطة المغربية على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

تستخدم هذه الخلطة على فروة الرأس مرتين أسبوعيا لمدة لا تقل عن شهر حتى نحصل على نتيجة مضمونة. فهذه الخلطة المغربية تعمل على تطويل وتكثيف الشعر بسرعة رهيبة بنتيجة غير متوقعة في وقت قصير.

فوائد زيت الزيتون للشعر

هناك عدة فوائد لزيت الزيتون على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على التخلص من القمل، ويقلل من قشرة الشعر. يرطب الشعر بشكل عميق ويكثف الشعر. يعمل على إيقاف نمو الشعر ويحفز نمو الشعر. يساعد على حماية الأطراف من التقصف. يخفف هيشان الشعر بشكل ملحوظ.

شامبو طبيعي لترطيب الشعر

سوف نقدم طريقة عمل شامبو بمكونات طبيعية في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر ملعقتان من العسل ونذوبهم في ربع كوب من الماء الدافئ ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من زيت جوز الهند مع كوب من هلام الالوفيرا وملعقة من زيت اللافندر مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من زيت الجوجوبا وملعقة من زيت النعناع مع إضافة نصف كوب من الصابون القشتالي للحصول على شامبو طبيعي لترطيب الشعر.

فوائد القرنفل للشعر

هناك عدة فوائد للقرنفل على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-