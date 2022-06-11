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نظرا لتفاوت الأسعار وزيادة بعض أسعار الخضروات بشكل مفاجئ ومن بينها البطاطس تلجأ السيدات لتخزينها أثناء انخفاض سعرها نظرا لعدم استغناء أي بيت عن استخدام البطاطس فهي محببة جدا لدى الأطفال والكبار، لكن يمكن الجهل بطريقة تخزينها ونعمل على إفسادها وتسبب التسمم وفي بعض الأحيان الوفاة فإليك هذا المقال لنعرفك على الطريقة الصحيحة للتخزين. طريقة تخزين البطاطس الصحيحة نظرا للأضرار الوخيمة المترتبة علي التخزين الخاطئ للبطاطس وأضراره الكبيرة عليك معرفة الطريقة الصحيحة لتخزينها: تجنب تخزين البطاطس بجانب الفاكهة خاصة الأفوكادو الذي يعمل على إفراز مواد سامة عليها.

تجنب وضعها في أماكن رطبة لأن ذلك سيؤدى إلي تعفنها.

عدم تكدس كمية كبيرة من البطاطس فوق بعضها لأن الطبقة الداخلية حتما ستفسد لعدم وصول الهواء لها.

إختاري مكان جاف وواسع وعدم تكدسها لضمان سلامة البطاطس والحفاظ عليها طويلا.

طرق طهي البطاطس تسبب مشاكل صحية يجب تجنبها.

البطاطس المقلية في زيت غزير تسبب الكوليسترول و تسد شرايين القلب وتضعفه، طريقة القلي تعتبر من الطرق غير الصحية تماما ويمكن استبدالها بوضعها في الفرن مع القليل من الزيت بملعقة واحدة ثم إضافة التوابل والبهارات وتمتع بنفس الطعم الرائع للبطاطس.

كما أن عملية قلي البطاطس تزيد الوزن بشكل كبير لاجتماع النشويات مع الدهون الغير مهدرجة بكمية كبيرة. فوائد تناول البطاطس بالطرق الصحية تحتوي البطاطس علي فيتامين A الذي يحتاجه الجميع لجسم صحي.

عنصر هام لصحة الشعر والجسم.

تساعد الجسم علي البناء خاصة للأطفال وأيضا تمدنا بالطاقة لأنها مليئة بالمواد النشوية.

كما أنه تعتبر مصدر للنشويات التي يحتاجها الجسم في صورة بسيطة سهلة الهضم تستخدم دائما في الريجيم وأيضا للأطفال الرضع تقدم لهم مهروسة لسهولة بلعها وهضمها. عمر شويل - جدة إحذر تخزين البطاطس بهذه الطريقة تؤدي للتسمم وهذة الطريقة الصحيحة للتخزين - ثقفني

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