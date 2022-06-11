كريم بانثينول اقوي كيراتين فرد الشعر المجعد لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم في نص ساعه

يحظى كريم البانثينول بشهرة كبيرة وخاصة وسط الفتيات، وذلك لما له من استخدامات عديدة وفوائد كثيرة، حيث يدخل هذا الكريم في علاج مشاكل البشرة وكذلك الشعر، وتهتم فئة من الفتيات ذوات الشعر الخشن أو المجعد بمعرفة كيفية استخدام كريم البانثينول في فرد الشعر المجعد وتنعيمه فالشعر الناعم يعطي مظهر جذاب ورائع، والكريم هذا له نتائج كثيرة ممتازة في استخدامه على الشعر، ومن التالي سنطرح بعض الوصفات باستخدامه في تنعيم الشعر.

كريم البانثينول وزيت الزيتون في فرد الشعر

عند خلطهم معا ستحصلين على نتيجة ممتازة في شعرك، حيث ستجدين شعرك أصبح مفروم وناعم وفي نفس الوقت طري ولامع.

المكونات:

كريم البانثينول.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

طريقة الاستخدام

في إناء قومي بوضع كافة المكونات واخلطيهم حتى تتجانس المقادير جيدا ويصبح القوام كريمي.

طبقي الخليط بعد ذلك على الشعر كله ودلكيه من الأطراف وحتى الجذور.

قومي بوضع غطاء الرأس البلاستيك على الشعر وانتظري حوالي نصف ساعة.

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدا.

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدا. وللحصول على نتيجة جيدة استخدمي الوصفة مرتين كل أسبوع.

كريم البانثينول والشامبو لتنعيم الشعر

يعطي هذا المزيج للشعر نعومة فائقة فكريم البانثينول يقوم بفرد الشعر ويقوم الشامبو بإعطاءه قوة ولمعان، فهذا المزيج ممتاز في فرد تجاعيد الشعر ولاستخدامه اتبع التالي:

المكونات:

زجاجة من الشامبو الخاص بكِ.

عبوة من كريم البانثينول.

كيفية الاستخدام: