معجزة كريم الزعفران والنشا الرهيب لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

كريم الزعفران والنشا من الكريمات الطبيعية الرائعة التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد منها نهائيًا، كما يعمل على توحيد لون البشرة وإزالة الخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً، ويخفي علامات تقدم السن والشيخوخة المبكرة بشكل رائع، ويمنح البشرة نضارة ونعومة غير طبيعية، كما يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها مما يجعل الوجه مشوه، وهذا الكريم الرهيب في علاج جميع مشاكل البشرة، كما يحتوي على مكونات طبيعية مغذية للبشرة مثل الفيتامينات والمعادن، ولا يحتوي على أي مواد كيميائية تسبب الالتهابات للبشرة أو تسبب حكة الجلد، وينصح الغالبية العظمى من المتخصصين والأطباء في مجال التجميل باستخدام الكريمات الطبيعية لأنها تجعل البشرة نضرة، كما تعيد لها الشباب والحيوية وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الزعفران والنشا الرهيب في تبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الزعفران والنشا الرهيب

يحتوي على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-

كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة تحضير كريم الزعفران والنشا الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد نهائيًا بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، والنشا، والزعفران، ثم نقلبهم مع بعض حتى يذوب النشا تمامًا. بعد ذلك نغطي الوعاء ونتركه لمدة ساعة كاملة حتى يصبح لون الخليط أصفر فاتح، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا مدة ربع ساعة حتى يصبح دافئ، ثم نضيف جل الصبار، والفازلين، وزيت جوز الهند ونقلبهم جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي. نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم، ثم نغسل الوجه في الصباح بالماء البارد حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة وخالية تمامًا من التجاعيد.

فوائد كريم الزعفران والنشا للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يأتي:-