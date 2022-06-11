ملعقة واحدة علي السمك المقلي واستحالة يشرب نقطة زيت مع سر لون وقرمشة سمك المطاعم وإزالة زفارته نهائيا

يعشق الكثير منا السمك بشكل كبير وذلك لأن السمك يحتوي على كثير من المعادن مثل الكالسيوم والفسفور وهو مغذي جدا إلى جانب أن سعره في متناول الجميع حيث يمكن للجميع شرائه، وتحرص ربة المنزل على عمله باستمرار لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال ليقوم ببناء عظامهم ويقوي أسنانهم ويساعد على بناء الجسم الخاص بهم، ولكن تعاني الكثير من ربات المنزل من زفارة السمك ورائحته السيئة مما يجعلها تتراجع عن فكرة طبخه لذلك حرصت الكثير من ربات المنازل على البحث عن الطرق الطبيعية التي من خلالها نتخلص من رائحة زفارة السمك المزعجة وسوف نوضح طرق التخلص من هذه

طرق التخلص من زفارة السمك

أن السمك من الأكلات الشهية التي يحبها الجميع ولكي تقوم ربة المنزل بعمله دائما يجب أن تتخلص ربة المنزل من زفارة السمك وسوف نوضح طرق التخلص من الزفارة من خلال النقاط التالية..

الطريقة الأولى.

المكونات:

ملح.

خل.

فلفل أسود.

ليمون.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الملح، الخل، والفلفل، عصير الليمون.

ثم نقوم بعد ذلك بتقليب جميع المكونات سويا حتى تتجانس سويا.

ثم نأخذ ملعقة من هذه المكونات ونقوم بتدليك بها السمك بشكل جيد.

نترك السمك لمدة ١٠ دقائق في هذا الخليط ثم نقوم بغسله جيدا لنتخلص من الزفارة.

الطريقة الثانية للتخلص من زفارة السمك

توجد كثير من الطرق التي تساعد على التخلص من زفارة السمك بشكل كامل وسوف نتعرف على طريقة أخرى للتخلص من زفارة السمك وسوف نوضح مكونات التخلص من زفارة السمك من خلال النقاط التالية..

المكونات:

دقيق.

نشا.

طريقة التحضير: