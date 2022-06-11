نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. بملعقتين ملح ودعي تشققات وخشونة الكعبين من أول استعمال تبييض وتقشير ونعمومة كالاطفال في المقال التالي
يعاني الكثير من السيدات والفتيات من جفاف القدمين وحدوث الخشونة بهم وذلك لعدم الاهتمام بهم وعدم ترطيبهم بشكل يومي نتيجة للأهمال أدى ذلك إلى حدوث كثير من التشققات في كعب القدمين مما يؤدي إلى الشعور بالإحراج، ونجد أن العوامل البيئية المحيطة بينا تساعد على جفاف القدمين وزيادة نسبة الحفاف والاسمرار بهم ومن هذه العوامل الشمس، والرطوبة والأتربة، إلى جانب الأعمال المنزلية الشاقة التي تساعد على الضرر بالقدمين وسوف نعالج تلك التشققات من خلال الملح حيث الملح له فعالية كبيرة في التخلص من تشققات القدمين وتنعيمهم بشكل جيد وسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة استخدام الملح للتخلص من تشققات القدم.
وصفة معلقتين ملح للتخلص من تشققات القدم
نجد عندما نقوم بعمل تلك الوصفة تحتاج إلى مكونات سهلة وبسبطة ومتوفرة في كل منزل من أولها الملح الذي يساعد على تقشير القدمين والتخلص من التشققات وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..
- ملح.
- زيت زيتون.
- زيت جوز هند.
- فازلين.
طريقة تحضير وصفة الملح
نجد عندما نقوم بتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى خطوات بسيطة لكي نقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الملح ونضعه في وعاء ونضع به الملح وزيت الزيتون وزيت جوز الهند والفازلين بعد أن نقوم بفكه.
- نقوم بتقليب جميع المكونات بشكل جيد حتى نحصل على أفضل النتائج.
- نضع الوصفة على القدم ونقوم بتقشير الجلد الميت بها وعمل حركات دائرية حتى نتخلصمن الجلد الميت الموجود في القدم.
- نلاحظ إختفاء جميع التشققات في ثواني معدودة.
- يجب على من يعانوا من تشققات القدم بعمل هذه الوصفة والمداومة عليها.
- يجب ترطيب القدمين بشكل يومي حتى نحصل على أفضل النتائج الخاصة بالقدمين.
- الحرص الدائم على نظافة القدمين والاعتناء بهم بشكل جيد حتي لا تتعرض القدمين لمثل هذه التشققات.
- يجب ارتداء حذاء صحي ومناسب في المقاس للقدم حتى لا يحدث بها الكثير من الأوجاع والالتهابات.
- العناية بتدفئة القدمين جيدا خلال الشتاء والترطيب الدائم حتى لا تتعرض الأقدام للجف
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