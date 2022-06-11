كعبك هينور.. بملعقتين ملح ودعي تشققات وخشونة الكعبين من أول استعمال تبييض وتقشير ونعمومة كالاطفال

يعاني الكثير من السيدات والفتيات من جفاف القدمين وحدوث الخشونة بهم وذلك لعدم الاهتمام بهم وعدم ترطيبهم بشكل يومي نتيجة للأهمال أدى ذلك إلى حدوث كثير من التشققات في كعب القدمين مما يؤدي إلى الشعور بالإحراج، ونجد أن العوامل البيئية المحيطة بينا تساعد على جفاف القدمين وزيادة نسبة الحفاف والاسمرار بهم ومن هذه العوامل الشمس، والرطوبة والأتربة، إلى جانب الأعمال المنزلية الشاقة التي تساعد على الضرر بالقدمين وسوف نعالج تلك التشققات من خلال الملح حيث الملح له فعالية كبيرة في التخلص من تشققات القدمين وتنعيمهم بشكل جيد وسوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة استخدام الملح للتخلص من تشققات القدم.

وصفة معلقتين ملح للتخلص من تشققات القدم

نجد عندما نقوم بعمل تلك الوصفة تحتاج إلى مكونات سهلة وبسبطة ومتوفرة في كل منزل من أولها الملح الذي يساعد على تقشير القدمين والتخلص من التشققات وسوف نوضح مكونات الوصفة من خلال النقاط التالية..

ملح.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة الملح

نجد عندما نقوم بتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى خطوات بسيطة لكي نقوم بتحضيرها وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..