نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الذرة الهشه بمكونات سهلة وخطوات بسيطة في المقال التالي
طريقة عمل كيك دقيق الذرة أحد أكثر أنواع الكيكات التي ترغب في تحضيره الكثيرات من الأمهات وربات البيوت لأبنائها، وذلك لمذاق كيك الذرة اللذيذ والشهي، ولما يحتوي عليه من مكونات صحية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويعتبر كيك الذرة واحد من أفضل الكيكات التي لا يستغرق وقت طويل في تحضيره وإعداده، كما أنه غير مكلف، فكافة مكوناته اقتصادية ومتوفرة داخل المطبخ، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم بالتفصيل متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة دقيق الذرة.
طريقة عمل كيكة دقيق الذرة
تعد الكيكة واحدة من أفضل أنواع المعجنات الهشه، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، فيمكن متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الذرة.
مكونات عمل كيك دقيق الذرة
- 2 كوب من دقيق الذرة.
- واحد كوب من دقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.
- 4 بيضات.
- مقدار نصف كوب سكر، أيضاً نصف كوب من الزيت.
- ملعقة واحدة من السمن.
- واحد ملعقة من قشور البرتقال التي تم بشرها.
- مقدار واحد كوب من عصير البرتقال.
- سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- كذلك ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.
- رشه صغيرة من الملح.
طريقة تحضير كيكة دقيق الذرة
- باستخدام المضرب الكهربائي نقوم يخفق كل من البيض مع السكر والزيت النباتي والسمنة، والملح والفانيلا، مع قشور البرتقال المبشورة وعصير البرتقال، وذلك حتى يصبح لدينا خليط متجانس.
- عندها نقوم بإضافة دقيقَ القمح الأبيض مع البيكنج بودر، ثم نقوم بإضافة دقيق الذرة.
- نستمر في مزج جميع المكونات بصورة جيدة، وذلك حتى يتم التداخل لكافة المكونات مع بعضها البعض.
- يتم دهن قالب الكيك بكمية صغيرة من الزبدة أو الزيت، كما يتم رش القليل من الدقيق، وبعدها نقوم بسكب الخليط فوق داخل قالب الكيك فوق بعض الدقيق المرشوش.
- تدخل الكيكة الفرن الساخنة مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- يترك القالب في الفرن لمدة نصف ساعة.
- بعدها يتم إخراج قالب الكيك من الفرن، ثم يتم تقطيعه، ونتركه قليلاً حتى يبرد تماماً.
- يقدم في أطباق التقديم المخصصة للحلويات ويقدم في الصباح مع الشاي أو القهوة وبالهنا والشفا.
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