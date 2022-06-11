طريقة عمل كيكة الذرة الهشه بمكونات سهلة وخطوات بسيطة

طريقة عمل كيك دقيق الذرة أحد أكثر أنواع الكيكات التي ترغب في تحضيره الكثيرات من الأمهات وربات البيوت لأبنائها، وذلك لمذاق كيك الذرة اللذيذ والشهي، ولما يحتوي عليه من مكونات صحية تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويعتبر كيك الذرة واحد من أفضل الكيكات التي لا يستغرق وقت طويل في تحضيره وإعداده، كما أنه غير مكلف، فكافة مكوناته اقتصادية ومتوفرة داخل المطبخ، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم بالتفصيل متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة دقيق الذرة.

طريقة عمل كيكة دقيق الذرة

تعد الكيكة واحدة من أفضل أنواع المعجنات الهشه، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، فيمكن متابعة المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة الذرة.

مكونات عمل كيك دقيق الذرة

2 كوب من دقيق الذرة.

واحد كوب من دقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات.

4 بيضات.

مقدار نصف كوب سكر، أيضاً نصف كوب من الزيت.

ملعقة واحدة من السمن.

واحد ملعقة من قشور البرتقال التي تم بشرها.

مقدار واحد كوب من عصير البرتقال.

سوف نحتاج إلى ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

كذلك ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلا.

رشه صغيرة من الملح.

طريقة تحضير كيكة دقيق الذرة