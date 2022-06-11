ضاع عمرنا بنشوي اللحمة غلط.. اللحمة المشوية في البرطمان بأسرار المطاعم في 10 دقائق هتبقي زي الزبدة

يعشق الكثير منا اللحم المشوي ويذهب إلى المطاعم لتناوله وذلك لأن أعداده في المنزل يكون من الامور الصعبة التي تتطلب منا الجهد والتعب وذلك بسبب أعداده على الفحم حيث يتصاعد من الفحم الدخان الكثيف الذي يؤدي إلى تلوث المنزل والأضرار الصحية التي تؤثر على الجهاز التنفسي، لذلك يجب أن يمتلك الشخص منزل به جنينة أو بلكونة واسعة لكي تتم عملية الشواء بشكل جيد، واستطعنا أن نحل لكم هذه الطريقة والتخلص من الفحم والدخان المضر وشوي اللحم عن طريق البرطمان فهذه الطريقة أمنة وفعالة وتعطينا طعم متميز للحلم وذات رائحة جيدة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة شوي اللحم في البرطمان.

مكونات شوي اللحم في البرطمان

لكي نقوم بشوي اللحمة في البرطمان نجدها تحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ولا تكلفنا تكاليف غالية، وتحافظ على البيئة من التلوث والدخان وسوف نوضح المكونات اللازمة لشوي اللحمة في البرطمان من خلال النقاط التالية..

لحم مقطع قطع صغيرة.

ماء.

شرائح بصل.

شرائح طماطم.

ملح.

بابريكا.

كمون.

كزبرة.

فلفل أسود.

برطمانات زجاجية.

زيت.

طريقة تحضير شوي اللحمة

عندما نقوم بشوي اللحم يجب علينا أن نقوم بعدة خطوات كي يتم شويها بنجاح وسوف نوضح خطوات شوي اللحم من خلال النقاط التالية..