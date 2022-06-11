نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبري ووفري.. سر عمل العيش الفينو بتاع المخابز طرى وهش زي القطن بكيلو دقيق عملت 12 رغيف بطعم جنان في المقال التالي
لا يمكن الاستغناء عن العيش الفينو فتقوم جميع الأسر بشراء الكثير من الفينو بشكل يومي، وذلك لأنه يمكن تناوله في وجبتي الفطار والعشاء، كذلك يمكن عمله منه السندوتشات للأطفال أثناء ذهباهم إلى المدرسة ، لذلك بحثت الكثير من ربات المنازل عن الطرق الطبيعية التي من خلالها يمكن عمل الفينو في المنزل بأسهل الطرق مع التوفير حيث يمكن بكيلو دقيق واحد عمل ١٥رغيف فينو وسوف نوضح طريقة إعداد الفينو من خلال هذا المقال.
مكونات عمل الفينو
نجد لعمل الفينو يحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الفينو من خلال النقاط التالية.
- كيلو دقيق.
- خميرة بيرة.
- ماء.
- ملعقة سكر.
- ملعقة ملح.
- سمسم.
- زيت.
- زبادي.
طريقة تحضير الفينو
نجد لتحضير الفينو يجب علينا أن نتبع عدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- نحضر وعاء ونضع به الماء والخميرة والزيت والسكر ونقوم بخلطهم جيدا حتى تمام التجانس.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق في وعاء مع الملح ونقوم بنخلهم جيدا.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع المكونات الجافة على السائلة وتقليبهم جيدا حتى تتجانس، ونقوم بوضع الزبادي عليهم مع التقليب المستمر حتى تمام التجانس.
- نقوم بالعجن بشكل جيد حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجين طري ومتماسك.
نغطي العجين ونتركه جانبا حتى يختمر بشكل جيد لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نقوم بتقطيع العجين وعمله أصابع الفينو بعدد ١٥ صابع ووضعه في صواني.
- نترك الفينو في الصواني حتى يختمر بشكل جيد، ونقوم بوضع حبات السمسم عليه.
- نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة وعندما تسخن نقوم بوضع الصواني بها.
- ونتركه حتى ينضج وعند تمام النضج نخرجه ويتركه حتى يبرد تماما ثم نقوم بعمل منه الساندويتشات، أو استخدامه في الفطار، أو العشاء.
- تكون هذه الوصفة من أسهل الوصفات لعمل الفينو وتساعد على التوفير وذلك بسبب الأسعار المرتفعة خلال الترة الأخيرة.
- هذه الوصفة تعطينا فينو شهي وطري ورائع وموفر في آن واحد.
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