دبري ووفري.. سر عمل العيش الفينو بتاع المخابز طرى وهش زي القطن بكيلو دقيق عملت 12 رغيف بطعم جنان

لا يمكن الاستغناء عن العيش الفينو فتقوم جميع الأسر بشراء الكثير من الفينو بشكل يومي، وذلك لأنه يمكن تناوله في وجبتي الفطار والعشاء، كذلك يمكن عمله منه السندوتشات للأطفال أثناء ذهباهم إلى المدرسة ، لذلك بحثت الكثير من ربات المنازل عن الطرق الطبيعية التي من خلالها يمكن عمل الفينو في المنزل بأسهل الطرق مع التوفير حيث يمكن بكيلو دقيق واحد عمل ١٥رغيف فينو وسوف نوضح طريقة إعداد الفينو من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الفينو

نجد لعمل الفينو يحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل سوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الفينو من خلال النقاط التالية.

كيلو دقيق.

خميرة بيرة.

ماء.

ملعقة سكر.

ملعقة ملح.

سمسم.

زيت.

زبادي.

طريقة تحضير الفينو

نجد لتحضير الفينو يجب علينا أن نتبع عدة خطوات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..