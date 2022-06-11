نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بدون فصل البياض و بدون محسن و بدون دقيق سبونج وهشه ومرتفعة لتورته في المقال التالي
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية المرتفعة و الهشة، هناك الكثير من انواع الكيك التي يمكن تحضيرها، ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة ومقادير خاصة في تحضيرها، ومن أكثر أنواع الكيك التي تتساءل عنها عدد كبير جداً من السيدات والأمهات هي الكيكة الاسفنجية تحضير الجاتوه والتورتة، وهذا لأن هذا النوع من الكيك هش جدًا و مرتفعة جدًا عن الكيك العادي، وهناك بعض المكونات التي تساعد على ارتفاع الكيك مثل دقيق الاسبونش و محسن الكيك ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الكيكة الاسفنجية بمقاديرها المظبوطة بدون أضافتها مثل الجاهزة تمامًا.
مقادير الكيكة الاسفنجية
دايما تبحث الأمهات والسيدات عن سر ارتفاع الكيكة الاسفنجية، حيث دائم تريد الأمهات تحضيرها من المنزل للمناسبات ويستخدم هذا النوع من الكيك في التورته يتم تزينيها وتقديمها في الأعياد والمناسبات، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية المرتفعة و الهاشة والطرية بدون اضافة محسن كيك أو أستخدام دقيق اسبونج، والمكونات هي:
كل المقادير بدرجة حرارة الغرفة
- 5 بيضات.
- كوب دقيق.
- كوب إلا ربع سكر ناعم ليس بودر.
- نصف كوب نشا.
- 4 ملعقة كبيرة حليب.
- 4 ملعقة كبيرة ماء.
- باكيت بيكنج بودر ما يعادل 16 جرام.
- 2 باكيت من الفانيليا.
- رشة ملح.
طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية
الكيك أصبح من أهم وأكثر والوصفات التي نقوم بتحضيرها بشكل دائم وهذا لأنها من الحلويات الخفيفة والسريعة في الهضم لذلك يفضل الجميع تناول الكيك في على الافطار والعشاء، ومن أهم الأشياء التي لابد من تقديمها في المناسبات هي الكيك والتورتة، ويتم تحضير التورتة من الكيك الاسفنجية، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية المرتفعة و الهاشة بمكونات متوفرة في المنزل بدون محسن جل أو دقيق اسبونج، والطريقة هي:
- في البداية نقوم بإشعال الفرن وهذا قبل البدء في التحضير لكى يسخن وهذا مهم لكى يتم ارتفاع الكيك أثناء التسوية.
- بعد ذلك نأتي بقالب الكيك ويكون مقاس 24 سم ونقوم بتبطين الكيك بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق ونوزعها بداخل القالب جيدًا لكى لا يلتصق.
- ثم نقوم بنخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ورشة الملح مرتين وهذا مهم لكي تصبح الكيك هشه وخفيف.
- بعد ذلك نقوم بوضع 4 حبات من البيض و الفانيليا ونقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي جيدًا لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوام مثل الكريمي.
- ثم نضيف السكر الناعم على البيض مع الضرب المستمر بالمضرب الكهربائي حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والحليب بالتدريج مع الضرب المستمر لكي نحافظ على القوام.
- نقوم بإضافة المكونات الجافة الدقيق بالتدريج معلقة بمعلقة على خليط البيض مع التقليب بملعقة ولكن ببطئ من الاسفل الى الاعلى لكى يصبح قوام الكيك كريمي ونحافظ على هذا القوام.
- نسكب خليط الكيكة الاسفنجية في القالب ونضع القالب في الفرن الساخن على رف الشبكة لمدة 40 دقيقة حتى يترفع حجمها على درجة حرارة 180 درجة.
- بعد ذلك نغلق نار الفرن ونترك الكيك في الفرن حتى تهدأ لا نخرجها على الفوز لكى لا يهبط قوام الكيك.
- نتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم باخراجها من القالب ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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