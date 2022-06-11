طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية بدون فصل البياض و بدون محسن و بدون دقيق سبونج وهشه ومرتفعة لتورته

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية المرتفعة و الهشة، هناك الكثير من انواع الكيك التي يمكن تحضيرها، ولكل نوع من هذه الأنواع طريقة ومقادير خاصة في تحضيرها، ومن أكثر أنواع الكيك التي تتساءل عنها عدد كبير جداً من السيدات والأمهات هي الكيكة الاسفنجية تحضير الجاتوه والتورتة، وهذا لأن هذا النوع من الكيك هش جدًا و مرتفعة جدًا عن الكيك العادي، وهناك بعض المكونات التي تساعد على ارتفاع الكيك مثل دقيق الاسبونش و محسن الكيك ولكننا اليوم سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير الكيكة الاسفنجية بمقاديرها المظبوطة بدون أضافتها مثل الجاهزة تمامًا.

مقادير الكيكة الاسفنجية

دايما تبحث الأمهات والسيدات عن سر ارتفاع الكيكة الاسفنجية، حيث دائم تريد الأمهات تحضيرها من المنزل للمناسبات ويستخدم هذا النوع من الكيك في التورته يتم تزينيها وتقديمها في الأعياد والمناسبات، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية المرتفعة و الهاشة والطرية بدون اضافة محسن كيك أو أستخدام دقيق اسبونج، والمكونات هي:

كل المقادير بدرجة حرارة الغرفة

5 بيضات.

كوب دقيق.

كوب إلا ربع سكر ناعم ليس بودر.

نصف كوب نشا.

4 ملعقة كبيرة حليب.

4 ملعقة كبيرة ماء.

باكيت بيكنج بودر ما يعادل 16 جرام.

2 باكيت من الفانيليا.

رشة ملح.

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

الكيك أصبح من أهم وأكثر والوصفات التي نقوم بتحضيرها بشكل دائم وهذا لأنها من الحلويات الخفيفة والسريعة في الهضم لذلك يفضل الجميع تناول الكيك في على الافطار والعشاء، ومن أهم الأشياء التي لابد من تقديمها في المناسبات هي الكيك والتورتة، ويتم تحضير التورتة من الكيك الاسفنجية، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية المرتفعة و الهاشة بمكونات متوفرة في المنزل بدون محسن جل أو دقيق اسبونج، والطريقة هي: