نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحداكي إن لم يبيض وجهك ورقبتك من الاستعمال الأول تبييض فوري 5 درجات بسرعة خارقة للعرايس قبل الزفاف في المقال التالي
أهم الأسباب المؤدية إلى البقع الداكنة في البشرة هو هي عدم الاهتمام بها جيدًا، كثير من الأشخاص يهملون في بشرتهم وبعد فوات الأوان يلاحظوا بشرتهم المتدهورة، المليئة بالبقع الداكنة والرؤوس السوداء واسمرار حول الفم والوجه بأكمله، بشرتهم أصبحت باهتة تمامًا وأقل حيوية رغم صغر سنهم، ولكن معنا لم يفت الأوان بعد؛ سنقدم اليكي اليوم وصفة سحرية لإزالة التجاعيد والبقع الداكنة بشكل نهائي من الوجه، وسيصبح وجهك مثل وجه الأطفال تمامًا في صفائه، سنشرح لكي مكونات الوصفة وكيفية تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة وستلاحظين الفرق.
تبيض البشرة والرقبة بملعقة نشا وخل تبيض فوري وإزالة التجاعيد
يدخل النشا في عديد من وصفات العناية بالبشرة وذلك يدل على أهميته، يجعل البشرة كلها موحدة اللون ويجعلها أقل عرضة لظهور التجاعيد والترهلات اليكي خطوات وصفتنا السحرية:
- قومي بإحضار وعاء واسكبي به ملعقتان من النشا ، ملعقتين من الخل وقلبي المكونات حتى يصبح مزيج.
- نقوم بوضع ملعقتين من ماء الورد على المزيج ونقلبهم حتى يصبح المزيج كريمي.
- نضع الخليط على الوجه والرقبة بواسطة فرشاة مخصصة للماسكات.
- انتظري لمدة لا تزيد عن 60 دقيقة.
- بعد مرور الوقت ويجف الخليط قومي بفرك وجهك والرقبة بلطف كأنه مقشر ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.
- يتم تكرار هذه العملية مرة واحدة أسبوعيًا.
العسل والنشا للتخلص من البقع الداكنة
العسل الأبيض أيضًا يدخل في العديد من الوصفات التي تساعد على زيادة حيوية البشرة اليكي خطوات هذا القناع:
- نقوم بجلب وعاء ونضع به ملعقتان من العسل الأبيض، ملعقتان من النشا، ثم نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون في الوعاء.
- نضع الخليط على الوجه والرقبة ونقوم بتوزيعه جيدًا.
- ننتظر لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء الدافئ.
أهمية وفوائد ماسك النشا مع الخل
- يُعد كمرطب للبشرة المتعطشة للترطيب مثل البشرة الجافة.
- اذا كان لديكي آثار حروق من الشمس يستطيع التخلص منها.
- مفيد جدًا لتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة بشكل نهائي.
- يقوم بتجديد الخلايا.
- يساعد على زيادة حيوية البشرة
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