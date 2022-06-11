نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالعجينة السحرية.. خبز الحليب الرائع هش وخفيف جدا كالقطن للفطور ومفيد للأطفال بمكون واحد في كل بيت في المقال التالي
قبل الإفطار معروف عنها انها وجبة خفيفة، نأكل فيها بعض الطعام الخفيف والصحي فقط لتشغيل المعدة مع بداية اليوم، خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية يمكن أن تشمله وجبة الإفطار، فهو سيكون خفيف جدًا على المعدة وطعمه لذيذ ويمكن تحضير اي شيء اخر بجانبه لأنه وحده لا يكفي، تبحث الأمهات عن أطعمة غنية بالفوائد وفي نفس الوقت تنال إعجاب الأطفال، الاقتراح المناسب هو خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية، سنتحدث اليوم عن طريقة عمل خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية، وخطوات عمله بسيطة وسريعة جدًا في التحضير، اتبعى الخطوات لتحصلي على أفضل خبز حليب بالعجينة السحرية اليابانية.
طريقة عمل خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية هش وخفيف جدا وطري
طريقة تحضير خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية هي طريقة سهلة جدًا ولن تحتاج منك أي مجهود، اجعلي وجبة الإفطار في بيتك مختلفة بواسطة إضافة خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية إلى مائده الطعام
مكونات عمل خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية
سنأتي أولًا بمكونات عمل خبز الحليب ثم تليها خطوات عمله، والمكونات عبارة عن:
- خميرة البيرة.
- دقيق مطحون.
- لبن.
- زبدة.
- بيكنج بودر.
- ملح طعام.
- سكر.
- بيض.
- لبن بودرة.
- محسن العجن.
خطوات إعداد خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية
- اليكي الان خطوات تحضير خبز الحليب بالعجينة السحرية اليابانية لإضافته لوجبة الإفطار.
- نقوم بجلب محسن العجن الذي عبارة عن ثلاثة أكواب من الدقيق المطحون وثلاثة أكواب من الماء ونضعه في وعاء متروك على النار.
- نقوم بالتقليب جيدًا حتى يتحول المزيج إلى اللون الشفاف.
- نقوم بجلب عجان كهربائي ونضع به مزيج محسن العجين، ثم نضع ملعقة واحدة من خميرة البيرة، ربع ملعقة سكر، واربع أكواب من الدقيق المطحون ثم نبدأ الخفق.
- نضع كوب من الحليب للخليط، ملعقتين من لبنبودر وبيضة واحدة ونكمل في الخفق.
- نضيف للخليط ربع كوب زبده وملح طعام ونكمل مجددًا في الخفق.
- ثم نقوم بعجن الخليط يدويًا.
- ننتظر ساعة واحدة حتى تهدأ العجينة.
- نقوم بجلب صينية ونضع عليها زيت ونوزعه على كامل الصينية.
- نوزع العجينة بعد تقطيعها قطع على شكل روول في الصينية.
- نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة 180.
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