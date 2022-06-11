طريقة عمل السمك السنجاري على أصوله مثل المطاعم بتتبيلة سهلة وسريعة وشهية ومغذية جدًا

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمك السنجاري على أصوله مثل المطاعم، الأسماك من الأكلات المغذية جدًا التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا تساعد في بناء الجسم وتقوي العضلات والأسنان ولذلك ينصح جميع الأطباء الإكثار من تناول السمك حيث من المفترض أن يتم تناول وجبة من الأسماك كل أسبوع مرة على الأقل، ولذلك تحرص جميع الأمهات على تحضير السمك بشكل دائم على وجبة الغذاء ولذلك تحرص على التنوع في وصفات السمك، وسنقدم لكم أحلى وألذ وأطعم الطرق للسمك هو السمك السنجاري بتتبيلة المطاعم والمحلات.

مكونات السمك السنجاري

من أكثر البروتينات التي تحتوى على قيم غذائية كبيرة جدًا تفيد جسم الإنسان وتقوية هي الأسماك فهي مليئة بالقيم الغذائية، ولكن هناك بعض الشباب والأطفال الذين لا يفضلون تناول السمك بطريق المعتادة وهي الشوي أو مقلي، ولذلك سنقدم لكم أحلى وأطعم طريقة لتحضير السمك السنجاري بتتبيلة سريعة وخفيفة، بحشو الخضروات الذي سوف يعزز من طعمها الرائع، وسنبدأ في تحضير المكونات وهي:

كيلو من السمك البلطي أو البوري مفتوح من الظهر.

التتبيلة

5 معالق من الزيت.

نصف كوب عصير ليمون.

2 ملعقة مسطردة.

5 معالق ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة كمون.

نصف ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة.

ملعقة كبيرة كركم.

نصف ملعقة كبيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع نصف ملعقة شطة.

مكونات الحشو

بصلة كبيرة مفرومة.

ثمرة من الطماطم المقطع مكعبات

فلفل اخضر مقطع شرائح.

ثمرة من الفلفل الأصفر مقطع شرائح.

حبة من الفلفل الرومي مقطع شرائح

جزرة مبشورة.

2 معلقة زيت.

فصين ثوم مهروسين.

كوب من الكزبرة الخضراء والشبت والبقدونس.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير السمك السنجاري

هناك الكثير من الفوائد الغذائية التي يستفاد بها جسم الإنسان بعد تناول الأسماك ولكن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين لا يحبون تناول السمك بطرق العادية وبالأخص الأطفال والشباب، ولذلك نلاحظ أن جميع الأمهات تحرص على تقديم السمك بطرق مختلفة وشهية لكي يتناوله أفراد أسرتها، وسنقدم لكم طريقة تحضير أكثر وصفات السمك طلباً فى المطاعم والمحلات وهي السمك السنجاري، والطريقة هي:

في البداية نقوم بتنظيف السمك وغسلة جيدًا بالماء مع فتح السمك من الظهر، ثم يجفف السمك ونتركه حتى يصفى من الماء.

بعد ذلك نقوم بتجفيف السمك بمنديل المطبخ لكى يتخلص من الماء العالقة به تماماً.

ثم نحضر التتبيلة نضع في بولة الزيت وعصير الليمون والثوم المفروم و الكمون والكزبرة والشطة والكركم والزنجبيل و المستردة والفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيدًا.

نخلط التتبيلة مع السمك جيداً من جميع الجوانب حتى تغلف بتتبيلة.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن نقوم بفرد ورق فويل وعليه ورق زبدة ونضع السمك بداخله.

نحضر الحشو نضع طاسة على النار ونقوم بوضع الزيت وعندما يسخن نقوم بإضافة البصل ونقلبه جيداً ثم نضيف الثوم والفلفل الألوان المقطع والجزر المبشور.

نشوح هذه المكونات مع بعضهم على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نضيف الطماطم المقطعة ونقلبها مع المكونات.

نرفع حشو السمك السنجاري من على النار ونضيف البقدونس والشبت والكزبرة الخضراء.

نقلب التتبيلة مع بعضها ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الحشو على السمك في بطن السمك.

ثم نقوم بوضع شرائح من الليمون على السمك السنجاري.

ندخل الصينية في الفرن ويكون ساخن على درجة حرارة 180 درجة حتى يتم تسوية السمك في حدود 25 دقيقة مع إشعال الشواية أخر 3 دقائق لكي تأخذ لون الشوي.

نخرجها من الفرن ونقدمها بجانب الأرز الصيادية وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

أسرار تحضير السمك السنجاري

سنقدم لكم بعض الأسرار لنجاح السمك السنجاري في الفرن وهي:

لابد أن يكون نوع السمك جيدا وتكون طازة.

كما لابد أن يكون حجم السمك متوسط ليس صغير لكى يأخذ التسوية الصحيحة.

يفضل وضع السمك في محلول بعد التنظيف لكى يصبح لحم السمكة طري ولذيذ، وتتأكد من رائحة السمكة و نظافتها من الداخل.

سلطة الطحينة

سنقدم لكم طريقة تحضير سلطة الطحينة المكونات هي:

كوب من الطحينية السائلة.

ربع كوب من الخل.

علبة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الفلفل الأسود.

ماء دافئ.

رشة من الشطة.

طريقة تحضير سلطة الطحينة

هناك الكثير من المقبلات والأطعمة التي لابد من تقديمها على مائدة طعام السمك وهذا لأنها تساعد على فتح الشهية وتعطي سمك طعم مميز جدًا ومن أهم هذه المقبلات هي سلطة الطحينة بالزبادي فهي تجعل السمك السنجاري أخف اضافتها على السمك تعطيه طعم مميز كما تهدأ من حدية الطعام، ومكونات تحضيرها سهلة وغير مكلفة كما ذكرنا، والطريقة هي: