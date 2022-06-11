ضع الليمون علي معلقه زيت الزيتون مرة واحدة قبل النوم ولن تستغني عنها طول حياتك !!

نلاحظ أن الليمون من الموالح التي تساعد على تقوية المناعة وعلاج الجسم من الأمراض وتساعد على وقاية الجسم من مرض السرطان ، ويعمل على تحسين صحة الجسم بطريقة سريعة، ونجد أن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها فعالية كبيرة على جسم الإنسان فيمكن أن ينقي الجسم من الأمراض ويحسن صحة القلب ويعمل على ضبط السكر وضبط ضغط الدم وعندما نقوم بجمع هذه الفوائد معا يمكن أن يستفيد بها الجسم كثيرا لذلك سوف نوضح لكم خلال هذا المقال طريقة وصفة الليمون مع زيت الزيتون.

مكونات وصفة الزيتون مع الليمون

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات سهلة وتتوفر في كل منزل وتتكون من عنصرين أساسين وهم زيت الزيتون والليمون ولهم دور كبير على الجسم وينقوا الجسم من الأمراض ويساعدوا على إنقاص الوزن وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

زيت زيتون.

عصير ليمون.

ماء.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الماء مع عصير الليمون ونقوم بوضعه على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

نقوم بعد ذلك بوضع العصير في كوب ووضع عليه ملعقة زيت زيتون وتقليبهم جيدا.

نقوم بتناول هذا الخليط قبل النوم وسوف نلاحظ الكثير من الفوائد للجسم.

فوائد تناول ذلك الخليط

نجد لتناول هذا الخليط من الليمون وزيت الزيتون نحصل على الكثير من الفوائد سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..