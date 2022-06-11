نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة.. ماسك الجيلاتين لتبيض الوجه 7 درجات ومحاربة التجاعيد والبقع الداكنة سيغنيكي عن جميع الماسكات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد والتخلص من الرؤوس السوداء حيث عمل الكثير منهن بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة والتخلص من التجاعيد، والأماكن الداكنة في البشرة ووجدت وصفة الجيلاتين هي من الوصفات الطبيعية المهمة التي تساعد على تبييض البشرة وتحافظ على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف، وسوف نوضح المكونات اللازمة لتلك الوصفة وخطوات التحضير من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الجيلاتين

نجد أن هذه الوصفة تتكون من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل يمكن من خلالها التخلص من التجاعيد والحصول على بياض ناصع مثل الثلج وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

جيلاتين.

مسحوق الفحم.

زيت زيتون.

الزبادي.

طريقة تحضير وصفة الجيلاتين

نجد عند تحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الجيلاتين والفحم ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون والزبادي ونقوم بتقليب جميع العناصر جيدا حتى تتجانس.

نقوم بوضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف ثم نقوم بعد ذلك بنزع الماسك.

سوف نلاحظ بأن هذا الماسك سوف يساعد على تبييض البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء.

يمكن التخلص من سواد العيون المحروقة والفرن بسهولة عن طريق استخدام ثلاث ملاعق من ملح الليمون مع اربع ملاعق من الصابون السائل مع خمس ملاعق من الخل ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط علي

العيون المحروقة والفرن والبوتاجاز ثم قومي بوضع هيا الخليط مره واحدة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق بنفسك خلال أيام كما يوجد خلطة اخري يمكن من خلالها تنظيف البوت

وصفة الجيلاتين بمطحون الترمس

تكون تلك الوصفة فعالة جدا في تبييض البشرة والتخلص من الداكنة وسوف نوضح طريقة وصفة الجيلاتين من خلال النقاط التالية..

المكونات:

جيلاتين

.مطحون الترمس.

زيت زيتون.

خل.

طريقة تحضير الوصفة.

نقوم بخلط الجيلاتين مع الترمس في وعاء.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون والخل.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نضع الخليط على البشرة ونتركه حتى تجف البشرة تماما ثم نقوم بفرك الخليط.

نلاحظ بأن البشرة أصبحت بيضاء وقد تخلصنا من جميع مشاكل البشرة من بقع وبثور وتجاعيد وقد تمكنا من الحصول على بشرة نقية من الشوائب ، وقضينا على الاسمرار الموجود حول الشفاه.

على جميع السيدات الباحثين عن طرق العناية بالبشرة استخدام هذه الوصفة.

ماسك لبان الذكر يمكنك تفتيح البشرة بسرعة في خلال دقائق فقط من إستخدام هذه الخلطة كريم لبان الذكر والنشا حيث يغنيك هذا الكريم عن جميع الماسكات الطبيعية عليكي سيدتي وضع خمس ملاعق من لبان الذكر في الماء لمدة ليلة كاملة ثم قومي باستخدام قطنة بسيطة وضعي هذا الخليط على البشرة واتركيها لمدة ربع ساعة واغسلي وجهك سوف تلاحظين بياض ونعومة بشرتك