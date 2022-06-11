فى 3 أيام فقط ستختفي تجاعيد الوجه كله بحبة بطاطس واحدة تجعل بشرتك مشدودة وبيضاء كأنك في سن العشرين

تبحث الكثير من السيدات التي تعد سنهم الاربعين بالبحث عن الطرق الطبيعية التي عن طريقها نستطيع أن نتخلص من التجاعيد والبقع الموجودة في الوجه، والاسمرار الموجود حول الشفاه، وبعد البحث والاطلاع وجدنا أن حبة البطاطس لها دور كبير في الحصول على أفضل النتائج للبشرة، فهي تحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم لذلك عندما نستخدمها للبشرة يمكن أن تستفيد البشرة من جميع المعادن والفيتامينات التي بها لذلك سوف نوضح طريقة استخدام البطاطس لعمل ماسكات البشرة من خلال هذا المقال.

مكونات عمل وصفة البطاطس

نجد أن تلك الوصفة مهمة جدا في التخلص من التجاعيد وتبييض البشرة والتخلص من الكلف المتراكم نتيجة حالات الولادة المتكررة، وعندما نعد مكونات تلك الوصفة نجدها تتكون من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

حبة بطاطس.

ربع كوب ماء.

نشا.

زيت زيتون.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة البطاطس

نجد أن هذه الوصفة عندما نقوم بتحضيرها نجدها تحتاج إلى خطوات بسيطة وسهلة لكي يتم تحضيرها بنجاح وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية.

نحضر حبة بطاطس ونقوم بتقشيرها جيدا وتقطيعها قطع صغيرة.

نقوم بعد ذلك بوضعها في الخلاط مع القليل من الماء ونقوم بعصرها جيدا.

نأخذ البطاطس ونضع عليها النشا ونقلبالمكونات جيدا حتى تتجانس ويثقل القوام.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الزيت والفازلين عليهم وتقليب جميع المكونات حتى تتجانس.

نوضع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسله جيدا بالماء.

سوف نلاحظ بياض البشرة، التخلص من الأماكن الداكنة، الاسمرار، البقع الداكنة.

يجب على جميع السيدات القيام بعمل هذه الوصفة للحصول على أفضل النتائج.

طرق العناية بالبشرة

للعناية بالبشرة يجب أن نتبع عدة خطوات وهي: