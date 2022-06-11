سر محلات الطورشى.. اسهل واسرع طريقة لتحضير الخيار المخلل السريع مقرمش ورائع مثل الجاهز

سر محلات الطورشى.. اسهل واسرع طريقة لتحضير الخيار المخلل ، تخليل الخضروات يكون عبارة عن وضع أحد أنواع الخضروات المراد تخليلها في الماء والخل ولكن هناك سر وراء جعلها مقرمشة وجيدة، وهناك كثير من الطرق المختلفة التي يمكن أن يتم استخدامها في عمل الخيار المخلل فالجميع يحب تناول المخللات بجانب أطباق عدة، فهي تساعد على فتح الشهية ورغبة تناول الطعام، كما أن كوب واحد من الخيار المخلل يحتوي على 19 سعر حراري و0.22 جرام دهون غير مشبعة.

سر محلات الطورشى.. اسهل واسرع طريقة لتحضير الخيار المخلل

يوجد طرق كثيرة جداً يمكن أن يتم استخدامها في تحضير الخيار المخلل ومن ضمنها طريق الشيف شربيني الذي قام بتجربتها كثير من المتابعين وشهدوا بأنها طريقة جيدة جداً والتي يتم تحضيرها كما التالي:

مقادير تتبيلة الخيار المخلل:

ثوم.

ملح.

حزر.

خل.

ليمون.

هريسة شطة.

كزبرة.

حبهان.

كرفس.

سكر.

فلفل أخضر حار.

طريقة تحضير الخلطة:

قومي بإحضار محضرة الطعام ثم يضاف لها الثوم والكرفس والليمون المقطع لنصفين دون تقشير.

بعدها يضاف الملح وابدئي في خلط المكونات مع بعضها بعدها يوضع في وعاء عميق.

يتم بعدها تقطيع الجزر لشرائح ويتم فرمه منفصلاً ومن ثم يتم وضعه مع خلطة الكرفس.

ويتم فرم الفلفل الأخضر الحار ويضاف أيضاً إلى الخليط.

ثم أضيفي كمية كبيرة في من الملح والسكر وهريسة الشطة والخل بكمية كبيرةوعاء أخر.

يضاف الحبهان وكمية من والكزبرة الخضراء المفرومة ناعم ثم تقلب المكونات بطريقة جيدة حتى تصبح متجانسة تماماً.

ثم البدء في عمل الخيار المخلل فقومي بتقطيع حبات الخيار إلى شرائح.

فقومي بتقطيع حبات الخيار إلى شرائح. ثم يتم وضعه داخل برطمان نظيف تماماً ومعقم بعدها يتم وضع مقدار من خلطة التتبيل.

ومقدار من الخل حتى يغمر الخيار بشكل كامل حتى أن يصل إلى نهاية البرطمان.

بعدها يوضع كمية من الملح ومن بعدها يتم غلق البرطمان بشكل جيد.

يترك مخلل الخيار لمدة 20 يوم حتى يتخلل ومن ثم يتم تناوله بجانب بع الأطباق.

يكون من الأفضل إذا تم تقلي الخيار المخلل في البرطمان كل 3 أيام.

فوائد المخللات

يعتبر المخلل من المصادر الممتازة المضادة للأكسدة تحديداً إذا تم تناول الجذور، كما أنها تحارب الأمراض وتعمل على تقوية العظام والنظر لأنه يحتوي على فيتامين أ، ك، سي، بالإضافة إلى أنها غنية بالبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك.