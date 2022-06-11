ازاي تتخلصي من تقشير حروق الشمس على الجلد؟

حروق الشمس واحدة من اكتر الاسباب الشائعة لتقشر الجلد ، مع ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للشمس ونزول البحر ، بشرتك بتتفاعل مع اشعة الشمس فوق البنفسجية وبتتحرق خصوصا لو مش بتستخدمي واقي من الشمس ، ده هيأدي لتقشير حروق الشمس ، وحروق الشمس بتحصل لاسباب كتير ، منها انك بتقضي فترة طويلة قاعدة في الشمس, الخروج بالنهار كل يوم, شدة الاشعة فوق البنفسجية, نوع بشرتك, استخدام اي علاج موضعي او داخلي بيخلي بشرتك حساسة اكتر للشمس ، وحروق الشمس مش بتسبب تقشير الجلد وتهيجه بس ، ولكن كمان بتزود من خطر الاصابة بسرطان الجلد ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على طرق التخلص من تقشير حروق الشمس على الجلد ، وازاي تحمي بشرتك.

ايه هو تقشير حروق الشمس؟

الشمس بتدمر خلايا الجلد لما بشرتك بتتعرض للاشعة فوق البنفسجية الضارة ، اللي بيحصل ان جهاز المناعة في جسمك بيحاول يحمي بشرتك من الضرر ، فبيحصل تقشر للجلد التالف.

قد ايه الوقت اللي هياخده تقشير بشرتك بعد حروق الشمس؟

لحسن الحظ ، تقشير الجلد الناتج عن حروق الشمس هو نوع من تلف الجلد قصي المدى ، ممكن بشرتك تبدأ في التقشير في اي مكان من 3 ايام لاسبوع بعد حروق الشمس ، بشكل عام ، التقشير بيقف بعد ما الجلد بيتعافى تماما ، العملية كلها ممكن تاخد حوالي اسبوعين.

وبمجرد ما بيحصل الضرر في البشرة مافيش اي طريقة لمنع التقشير تماما ، ولكن مع ذلك ممكن تعملي حاجات مساعدة للحفاظ على الجلد صحي من خلال مجموعة طرق هنعرفها في السطور الجاية.

طرق التخلص من تقشير حروق الشمس:

1- الكمادات الباردة, الاستحمام البارد, الحمامات الباردة:

استخدام الكمادات الباردة او الاستحمام بماية باردة مش هيضمنلك انه يهدي التقشير تماما ، ولكن لو حروق الشمس شديدة وملتهبة ، درجة الحرارة الباردة ممكن توفرلك راحة مؤقتة.

ممكن تعملي كمادات باردة عن طريق انك تملي كيس قماش سميك بمكعبات التلج او تلفي مكعبات التلج في فوطة ، وماتحطيش التلج ابدا بشكل مباشر على الجلد المصاب بحروق الشمس لان البرودة الشديدة ممكن تسبب ضرر اكتر للجلد ، وده ممكن يخلي التقشير اسوأ ويأخر عملية الشفاء.

2- جل الصبار:

وضع جل الصبار بيساعد على تهدئة وترطيب البشرة المصابة بحروق الشمس مع تقليل الالتهاب ، وبيسرع عملية الشفاء من حروق الشمس ، وبيقصر وقت تقشير الجلد.

هاتي ورقة صبار وحطي الجل مباشرة على بشرتك ، او استخدمي منتج جل الصبار الطبيعي ، واتجنبي اي جل صبار يكون بيحتوي على مواد حافظة كيميائية لان ده هيأدي لزيادة التهيج.

3- حمام الشوفان:

دقيق الشوفان بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ، وبالتالي هيساعد على تخفيف الجفاف والتهيج الناتج عن حروق الشمس ، وكمان بيساعد على زيادة قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة ، وده هيساعد في عملية شفاء الجلد.

هاتي الشوفان واطحنية في الخلاط لحد ما يبقى بودر ناعم ، صبي من 2 – 3 كوبايات من دقيق الشوفان في حمام بارد او فاتر وانقعي جسمك فيه لمدة 10 – 15 دقيقة.

4- البسي ملابس فضفاضة:

الملابس الضيقة مع حروق الشمس هتسببلك احساس مش مريح ، عشان كده الافضل تلبسي ملابس واسعة وناعمة تسمح لبشرتك بالتنفس ، وفي نفس الوقت تقليل احتمالية الاحتكاك وزيادة التهيج.

5- اتجنبي تقشير الجلد:

من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعمليها بعد حروق الشمس هو انك تقشري الجلد الزيادة ، لان كده انتي بتخاطري بالتسبب في عدوى وتدمير خلايا جلدك اللي لسه مش مستعدة للتقشير ، وده ممكن يسبب حدوث ندبات.

6- خدي الادوية المضادة للالتهابات:

الاسبرين او الايبوبروفين هما من الادوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ، اللي ممكن تساعد على تهدئة الجلد وتقليل الالم والتورم المصاحب لحروق الشمس ، ممكن كمان تحطي كريم هيدروكورتيزون على المناطق المصابة.

ممكن كمان تطحني كام قرص من الاسبرين او الايبوبروفين وتخلطيها مع الماية لعمل عجينة حطيها على المناطق المصابة بحروق الشمس.

اتجنبي استخدام الفازلين او المرطبات اللي اساسها من الزيت لحد ما جلدك يتوقف تماما من التقشير.

7- حافظي على رطوبتك:

ترطيب الجسم من جوه بالاضافة للعلاجات الخارجية من الحاجات اللي هتساعد على علاج تقشير الجلد ، ومافيش حاجة مفيدة لبشرتك اكتر من كوباية الماية ، الحفاظ على رطوبتك ضروري لبشرة صحية ، والماية بتبقى ضرورية اكتر لما الجلد بيكون متضرر بحروق الشمس.

علاجات منزلية تانية:

– ادهني كريم حلاقة بالمنثول على الجلد.

– ضيفي الكربوناتو لحمام بارد وانقعي جسمك فيه.

– ادهني عسل نحل على الاماكن المصابة.

نصايح لمنع تقشير حروق الشمس:

– حطي واقي من الشمس بيحتوي على عامل حماية 30 او اكتر ، وجدديه كل ساعتين.

– ابعدي عن الشمس قدر الامكان.

– حافظي على تغطية اكبر قدر ممكن من الجلد بالملابس والاكمام الطويلة, القبعات, السكارفات الخفيفة الصيفي.

– البسي نضارة شمس وقبعة كبيرة عند الخروج في الشمس.

– اشربي ماية كتير للوقاية من الجفاف.

– اتجنبي تماما التسمير الصناعي من خلال سراير التسمير في مراكز التجميل.

امتى المفروض تستشيري دكتور؟

في بعض الاوقات ممكن تبقى حروق الشمس سيئة جدا لدرجة محتاجة دكتور.

بشكل عام نادرا لما بيكون تقشير حروق الشمس مقلق او بيتطلب عناية طبية ، ومع ذلك ضروري انك تحصلي على مساعدة طبية لو لاحظتي اي واحد من الاعراض دي:

– التورم.

– نزول سائل من المنطقة المصابة.

– بثور ملتهبة او بتتحول للون الاصفر.

– حمى, غثيان, قشعريرة.

وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس وتفتيح البشرة