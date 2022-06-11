نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى في المقال التالي

ظهرت الكثير من الوصفات الطبيعية التي تخلصك من الشعر الأبيض، وتعيد شعرك إلى لونه الطبيعي وأنت في منزلك بطرق سهلة وطبيعية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى أي مواد كيميائية قد تضر بشعرك مثل الصبغات وبعض أنواع الحنة،وذلك نظراً لاحتوائه على مواد تساهم في تحفيز بصيلات الشعر على إفراز مادة الميلانين التي تعيد الشعر إلى لونه الأصلي. مكونات وصفة إزالة الشعر الأبيض بالملح ملعقتين من الملح.

ملعقة من الفازلين الأصلي.

ملعقة كبيرة أو اثنتين من القهوة (حسب طول شعرك).

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الحناء الطبيعية.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم. طريقة تحضير وصفة الملح لإزالة الشعر الأبيض في إناء متوسط قومي بوضع كمية الملح مع الحناء، والقهوة معاً، وقلبيهما جيداً حتى يمتزجوا.

سخني كلاً من: زيت اللوز، وزيت السمسم، والفازلين، وزيت الزيتون، كل على حدة.

ثم أضيفي باقي الزيوت إلى خليط الحناء والقهوة والملح، وقلبيهم جيداً حتى تتكون عجينة خفيفة القوام نسبياً.

افردي الماسك على كامل شعرك بدءاً من الجذور وصولاً للأطراف.

غطي شعرك، واتركي الماسك لمدة ساعة أو ساعتين كاملتين.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، حتى تتأكدي من التخلص من كل بقايا الماسك.

ضعي البلسم على شعرك ليساعد على ترطيبه بعد استخدام الشعر.

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة في الأسبوع حتى تتخلصي من كل الشعر الأبيض. وصفة الملح وزيت الزيتون للقضاء على الشيب ملعقتان أو ثلاثة من الملح.

كوب من الجلسرين.

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة من القهوة.

كوب من الزبادي. طريقة التحضير امزجي جميع المكونات السابق ذكرها معاً في إناء واحد.

افردي كل الكمية بالتساوي على شعرك، واتركيه على شعرك بعد تغطيته لمدة من 5- 6 ساعات (يفضل أن تضعيه لمدة ساعات نومك في الليل).

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

ضعي نوع من الحمام الكريم المناسب لك، واتركيه لمدة 5- 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء البارد حتى تغلقي مسامات فروة رأسك وتقضي علي الشيب نهائيا. عمر شويل - جدة معجزة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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