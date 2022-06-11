ماسك الكركم لتبيض البشرة ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

لم تتوحد درجات بشرة جميع الأشخاص، فهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من البشرة الحساسة التي تتأثر بأشعة الشمس والأتربة والأوساخ بمجرد الخروج من المنزل، بخلاف أصحاب البشرة العادية، لذلك يبحثن أصحاب البشرة الحساسة عن وصفات لتبيض البشرة وتوحيد لونها والتخلص من الأماكن الداكنة، وحتي تصبح بشرتهن مثل بشرة الفتيات الكوريات، كما يفضلن الاعتماد على الوصفات الطبيعية بدلاً من الإعتماد على الكريمات، والكركم من البهارات التي تدخل في مختلف الأطعمة، كما يساعد على تفتيح لون بشرة الجسم، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبييض البشرة بالكركم.

مكونات تحضير ماسك الكركم لتبيض البشرة

يساعد الكركم على تفتيح لون البشرة الغامقة، والتي تعرضت للأتربة والهواء، وتسبب الأتربة غلق مسام الوجه وظهور البشرة باللون الداكن، حيث يساعد الكركم على تنظيف البشرة من جميع الأوساخ وجعلها أكثر جمالاً وجاذبية، ويمكنك تحضير وصفة الكركم في المنزل من خلال توفير المكونات التالية.

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم.

1 ملعقة من الحليب الرائب.

عسل أبيض ملعقة واحدة.

قطرة من زيت الليمون العطري.

طريقة تحضير ماسك الكركم لتبيض البشرة

الكركم من البهارات التي يمكن شرائها من محلات العطارة، حيث يساعد على إخفاء الوبر والتصبغات من على البشرة، كما يساعد الحليب الرائب على تنقية البشرة وتنظيفها وتفتيح لونها، والعسل الأبيض يرطب البشرة الملتهبة، لذا يمكنك تحضير واستخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.

نحضر وعاء ونضع فيه الكركم والحليب والعسل الأبيض وزيت الليمون ونقلب جميع المكونات.

نقوم بتوزيع الخليط على البشرة وفركها.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر عدة مرات حتى تصبح نظيفة.

وصفة الكركم والحليب لتبيض الاماكن الغامقة بالجسم

ملعقة من الحليب كبيرة.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

عدة قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير