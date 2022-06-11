نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح بدون اي مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

تسعى أغلب السيدات إلى التجديد في مظهرهن بشكل جذاب كنوع من أنواع كسر الروتين والظهور بلوك جديد يكسبهن الثقة بأنفسهن، وبصفة خاصة تسعى السيدات ذات البشرة الفاتحة في معظم الأحيان إلى صبغ شعرهن باللون البني بكل درجاته كالبني الفاتح المائل إلى الذهبي، واللون الفاتح النحاسي وغيره، ولكن ستحتاجين سيدتي قبل البدء بصبغ شعرك باللون البني، أن تقومي بتفتيح شعرك ذي اللون الداكن، وسنذكر لك خطوات القيام بتلك العملية بدون الحاجة إلى أن تذهبي إلى صالونات التجميل والكوافيرات. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح المكونات أكسجين 30% .

صبغة اللون البني الفاتح الرمادي (وفقاً للدرجة التي تختارينها).

الوعاء البلاستيكي الخاص بالصبغة.

فرشاة الصبغة.

قفازات.

كيس بلاستيكي أو بونيه.

غطاء واقي. طريقة التحضير قومي بوضع الغطاء الواقي حول رقبتك، حتى تحمي ملابسك وظهرك من سقوط أي بقع من الصبغة.

قسمي شعرك إلى 6 أجزاء متساوية.

اخلطي مقدار الأكسجين بالصبغة في الوعاء البلاستيكي، وفقاً للتعليمات المرفقة بالعبوة الخاصة بالصبغة.

افردي الصبغة على كامل أجزاء شعرك من أسفل الرأس باتجاه الأعلى (مع مراعاة عدم غسل شعرك قبل صبغه بعدة أيام، حتى تحتفظ فروة الرأس بالزيوت التي تفرزها، كما أن تلك الزيوت تعمل كطبقة حامية لفروة الرأس من الأضرار التي تنتج من الصبغة كتهيج الخلايا وبدء ظهور القشرة).

قومي بتغطية شعرك بالبونيه، وانتظري لمدة ساعة كاملة، ثم ابدئي بغسل شعرك بالماء البارد، حتى تتأكدي أنك تخلصتي من أي آثار للصبغة. طريقة صبغ الشعر باللون العسلي الفاتح ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بخلط زيت اللوز الحلو مع زيت الزيتون في إناء مناسب الحجم.

ابدئي بتسخين خليط الزيت لبضع دقائق في الميكروويف أو على حمام مائي.

قسمي شعرك إلى أربع أجزاء متساوية، ثم قومي بتوزيع خليط الزيت على شعرك، مع تدليكه بلطف لمدة بعض الدقائق.

غطي شعرك باستخدام كيس بلاستيكي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ثلث ساعة، ثم ابدئي بغسله بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد، حتى تحصلي على اللون العسلي الفاتح. عمر شويل - جدة بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح بدون اي مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح بدون اي مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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