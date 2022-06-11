نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراقب جميع الفتيات المصريات فيديوهات الفتيات الكوريات، حيث يظهرن بلون بشرة بيضاء ونقية وموحدة اللون، وغير ملوثة أو متواجد عليها بثور سوداء، وتبحث الفتيات عن سر نقاء بشرة الفتيات الكوريات، لرغبتهن في جعل بشرتهن مثلها، حيث تتعرض بشرة الجسم إلى عدة عوامل تجعل لونها غير موحد، لذلك يبحثن عن الطرق الطبيعية السريعة التي تقضي على مشاكل البشرة خلال وقت بسيط، لذا سوف نوضح لكم طرق تبيض البشرة.

اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

هناك عدة ماسكات طبيعية تحتوي على مكونات ممتازة، تساعد في علاج جميع مشاكل البشرة المتمثلة في ظهور الأماكن الداكنة والبثور السوداء وتصبغات البشرة والحبوب، لذلك يمكن الاعتماد على هذه المكونات في عمل ماسك سحري، يجعل البشرة موحدة اللون ونقية وبيضاء، وتتمثل طرق ماسكات التفتيح في الآتي.

وصفة الزبادي والعسل الأبيض لتبيض البشرة

الزبادي من الألبان التي تحتوي على جميع اللاكتيك، الذي يساعد على تفتيح لون البشرة، وزيادة بياضها وجمالها ولمعانها، ويساعد العسل الأبيض على ترطيب التهابات البشرة وتفتيح لونها، لذا يمكنك خلط ملعقة من الزبادي وملعقة من العسل الأبيض في وعاء، وتوزيع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر وتنظيفها.

وصفة عصير البرتقال والكركم لتفتيح البشرة

البرتقال يحتوي على فيتامين سي المغذي لبشرة الجسم، حيث يساعد على تفتيح لونها، وحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما يساعد الكركم على التخلص من أي تصبغات منتشرة في البشرة، ويمكن خلط ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من الكركم، وتوزيع الخليط على البشرة، وتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم غسل البشرة مرتين للتخلص من بقايا الكركم.

وصفة النشا وعصير الليمون لتبيض المناطق الغامقة

يساعد النشا على شد البشرة والتخلص من الدهون المتراكمة عليها، وإزالة التجاعيد وتنعيم البشرة وزيادة نقائها، كما يقتل عصير الليمون البكتيريا المتراكمة على البشرة، وتتم الوصفة من خلال خلط ملعقة من النشا كبيرة مع ملعقتين من عصير الليمون صغيرتين، ويتم توزيع الخليط على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة، وبعدها تغسل البشرة وتجفف.