نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

يعد مكون النشا أحد المكونات الصديقة والمفضلة لدى السيدات، وذلك نظراً لأنه يلعب دوراً فعالاً في إزالة الشعر الزائد سواء من الوجه أو الجسم، كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، حيث يساهم النشا في إضعاف بصيلة الشعرة من خلال تقليص حجم مسام الجلد، وبالتالي يقل نموها بشكل ملحوظ، وفيما يلي سنقدم لكي عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تستخدم لإزالة الشعر الزائد باستخدام النشا وبعض المكونات الأخرى الطبيعية. مكونات وصفة إزالة الشعر بالنشا ملعقتين من نشا الذرة.

عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر بالنشا في وعاء أو طبق صغير قومي بعصر الليمونة.

ثم أضيفي مقدار النشا إلى الليمونة، وقلبيهما جيداً، حتى يصبح قوامهما متماسكاً.

افرديه على بشرتك لمدة 10 دقائق أو حتى يجف تماماً، ثم قومي بفركه بحركات دائرية خفيفة.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، وستلاحظين الفرق عقب عمل الماسك لبضع مرات بشكل دوري، ولكن إن كانت بشرتك من النوع الحساس فننصحك بعدم تطبيق هذا الماسك بسبب الليمون الذي قد يسبب لبشرتك تهيج وتحسس.

يعمل هذا الماسك على نزع الشعر من الجذور بطريقة فعالة، دون أن يسبب لكي ألماً كبعض وسائل إزالة الشعر الأخرى. وصفة النشا والبيض لإزالة الشعر ملعقتين من النشا.

بيضة واحدة. طريقة التحضير نقوم بخفق البيضة سواء يدوياً أو باستخدام أداة للخفق، ثم نضعها في وعاء.

نضيف ملعقتين النشا إلى البيضة، وتقلبهما معاً جيداً، حتى يصبح قوامهما متماسكاً.

نقوم بفرد الماسك على كامل الوجه، ونتركه لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يجف بشكل كامل.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك (من أجل التخلص من رائحة البيض).

ثم بعد ذلك نضع التونر أو ماء الورد على الوجه من أجل غلق مسام البشرة، ومن ثم يتم وضع السيروم أو المرطب المناسب لنوع البشرة.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرة أو مرتين خلال الأسبوع الواحد، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة،

كنا أن البيض يعمل على تصغير حجم مسامات البشرة، مما يساهم في التخلص من الشعر الوبري الزائد بشكل سهل وسلس عمر شويل - جدة كريم النشا لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم نهائيا وتبيض فوري للأماكن الغامقة - ثقفني

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