هيخلكي ملكة جمال.. ماسك الفازلين والنشا المهبر لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع الداكنة في دقائق

كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة بسرعة الصاروخ وإزالة التجاعيد والبقع، الفازلين والنشا لهما تأثير قوي وفعال في تفتيح البشرة، وهذا الأمر هو الذي يطلبه الكثير من النساء في جميع المناسبات وعلى وجه الخصوص إذا كانت هذه الفتاة سمراء اللون، أو تأثر لون بشرتها بالشمس فتغيرت البشرة، وظهر الكثير من الحبوب فيها، ومن الطبيعي أن تظهر التجاعيد والبقع في الوجه، ولكن للأسف لا تجد الفتاة حال مناسب ويعالج كل هذه المشاكل مع بعضهما البعض، ولكن نحن دائما معنا الحل الأمثل الذي يعالج جميع مشاكل البشرة، بإذن الله، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم الفازلين والنشا لتفتيح البشرة في ثواني

البشرة البيضاء هي التي تلفت الأنظار والانتباه، كما تجعل المرأة جذابة وجميلة بالفعل، وليس فقط الفتاة صاحبة البشرة البيضاء، وإنما صحابة البشرة الصافية الخالية من أي مشاكل مثل وجود بثور سوداء والبقع الجلدية وغير من المشاكل لا يوجد لها أو من أخر، ونحن دائما نسعى لتقديم الكثير من الوصفات التي تجعل بشرتك صافية وخالية من أي مشاكل على الإطلاق، والآن سوف نقدم لكم مكونات تحضير كريم النشا والفازلين:

ثلاث ملاعق من الفازلين الطبيعي.

ثلاث من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عصير نصف ليمونة.

طبق لتحضير الوصفة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير كريم الفازلين والنشا لتفتيحالبشرة

البشرة دائما تحتاج إلى رعاية اهتمام لكي تظل نضرة ومشرقة، ولو تركتها ولم نقوم بعلاج المشاكل التي تتراكم عليها، يصبح شكلها غير مرغوب فيه على الإطلاق، ولو ذهبنا لعمل جلسات تنظيف البشرة يكلف الأمر الكثير من المال، ولكن هذه الوصفة التي نقدمها لكم تساعدك في توفير المال كما أنها طبيعية مائة في المائة، والآن إليكم الخطوات:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض، ولكن بعد إذابة الفازلين على حمام مائي.

يجب التقليب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

يتم أخذ كمية مناسبة من الكريم، ويتم وضعها على المنطقة المراد التفتيح.

يمكن وضع الكريم في المساء ويترك حتى الصباح.

كنا ذكرت في المقال أنه يمكنك تبيض البشرة وتفتيحها بسرعة في المنزل باستخدام طرق أخري من الفازلين والنشا بسهولحيث يعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه نهائيا في ثواني معدودة وقد أوضحنا هذه الطريقة المستخدمه للحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال يمكنكم بسهولة التخلص من مشاكل البشرة والتجاعيد للابد بدون اي مجهود أو تكاليف فقط بعء