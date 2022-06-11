جربيها روعة.. بيتزا المحلات بكل اسرارها جبنة مطاطية عجينة هشة وطرية هتبقي أستاذة فيها

طريقة عمل بيتزا المطاعم الإيطالية في ثواني أحلى من الجاهز، عندما نريد أن نتاول وجبة خارج البيت، من أول الوجبات التي تأتي في بالنا هي البيتزا، لأنها من الأكلات السريعة واللذيذة التي يحبها الكبير والصغير، كما توجد مطاعم مخصصة لتحضير البيتزا، وعلى الرغم من أن أصولها ليست مصرية وإنما إيطالية، إلا أنها نالت إعجاب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم وليس مصر فقط، ولكن قررت ست البيت أن تقوم بتحضير البيتزا في البيت توفيرا للمال والذهاب لشرائها من الخارج، ولذلك قامت بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الطريقة الصحيحة لها، ونحن جئنا إليكم بالمكونات وطريقة التحضير، يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات البيتزا المطاعم في البيت بكل سهولة

على الرغم من كثرة المكونات إلا أنها بسيطة للغاية وتسهل على أي ست بيت تحضيرها، وبعد تجربة هذه الطريقة لن تتوقفي عن تحضيرها في البيت أبدا، والآن سوف نقدم لكم المكونات:

كيلو من الدقيق المخصص من المعجنات.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من السكر.

القليل من الملح.

ماء دافئ على حسب العجين.

ملعقة من الزيت.

مكونات الصلصة والحشوات:

لتر من الصلصة الطازجة.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة من الزيت.

شرائح طماطم.

شرائح زيتون أخضر.

شرائح زيتون أخضر. شرائح من الفراخ.

شرائح من الفلفل الأخضر.

شرائح الفلفل الألوان.

طريقة تحضير البيتزا في البيت

نحن سوف نقدم لكم خطوات تحضير عجينة البيتزا الجميلة:

يتم وضع الدقيق في وعاء عميق.

يجب وضع السكر والخميرة في الماء.

يتم وضع ملعقة الزيت في الدقيق، يتم التقليب.

يجب وضع الخميرة على العجين ويتم التقليب حتى نحصل على عجينة ملساء.

يجب وضع الخميرة على العجين ويتم التقليب حتى نحصل على عجينة ملساء. يتم تركها حتى تختمر جيدا.

بعد ذلك يجب تقسيم العجينة إلى أربع أقسام على شكل كرة.

يجب فردها باستخدام النشابة.

يجب وضع الصلصة عليها.

بعد ذلك نضع شرائح الطماطم، وشرائح الفلفل وشرائح الزيتون على وجه البيتزا.

بعد ذلك الجبنه الميكس على الوجه.

نضعها على صينية ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

عند إخراجها يجب تقطيعها مباشرة باستخدام قطاعة البيتزا.

قد ذكرنا خلال المقال السابقة كيفيه عمل البيتزا خلال السطور القليلة وعن طريقة عملها بسهولة يكون من خلال استخدام بعض المكونات التي قمنا بذكرها لكم حيث تعمل هذه الخلطة على جعل البيتزا من أفضل المكونات التي يمكنك تحضيرها بسهولة جدا باستخدام بعض الطرق التي يمكننا عملها في المنزل يكون اي مجهود ا تكاليف فقط استخدام للمكونات السابقة وصنع ألذ بيتزا رائعة الطعم