في دقيقتين.. أعملي الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت بمكونات إقتصادية احلي من محلات البيتزا المشهورة

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل، الجبنة الموتزاريلا لا غنى عنها في تحضير الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرجر والشاورما، كما يمكن وضعها في المكرونة البشاميل، وتباع الجبنة الموتزاريلا في جميع الأسواق ولكنها للأسف الشديد أصبح يوجد فيها الكثير من عمليات الغش من التجار، ولا تفرق ربة المنزل أنها ليست مغشوشة إلا بعد وضعها على البيتزا مثلا، فتجدها لا تكون مطاطية إطلاقا، ولذلك فكرت ربة المنزل في تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت، وأصبحت تبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت، كل ما يجب فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا، وتابعونا.

مكونات طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت

الجبنة الموتزاريلا لا يوجد لها طعم معين ولكنها تتميز فقط بالشكل المطاطي، ونظرا لارتفاع سعرها في جميع المحلات أصبح معظم الناس تحضيرها في المنزل لكي توفر المال الكثير في شرائها، والآن سوف نقدم لكم المكونات السهلة والبسيطة لتحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت:

ثلاث كيلو من اللبن.

ملعقة من الخل الأبيض.

عصير نصف ليمونة.

وعاء مناسب.

قطعة شاش.

كمية كبيرة من الثلج.

شئ ثقيل يتم وضعه على الجبنة.

طريقة تحضير الجبنةالموتزاريلا في البيت

قدمنا لكم مكونات البيتزا، والآن سوف نقدم لكم خطوات التحضير لكي نوفر على ست البيت البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعية، وتتلخص الخطوات في:

يجب وضع اللبن على النار في وعاء مناسب.

بعد غليان اللبن نضع الخل والليمون على اللبن.

يتم التقليب حتى يتجمع كتل في قاع الوعاء.

يتم التقليب حتى تتجمع كتل كبيرة في الإناء.

يجب أخذ الكتلة ووضعها في قطعة من الشاش.

يجب وضعها في مصفاة ويتم الضغط عليها بأي شئ ثقيل.

يجب وضعها في مصفاة ويتم الضغط عليها بأي شئ ثقيل. نتركه على الجبنة لمدة 24 ساعة.

حتى نتخلص من السوائل الموجودة فيها.

يجب التأكد أن الجبنة لا تحتوي على سوائل، حتى لا تتعفن.

يجب وضع كتلة الجنبة في كمية كبيرة من الثلج.

نتركها حتى تتجمد، يمكن بشرها ووضعها في الفريزر.

يمكن وضعها في علبة بلاستيك محكمة الغلق

قظ ذكرنا خلال المقال طرق عمل الجبنة الرومي بسهولة في المنزل بهذه الطريقة باستخدام الحليب فقط يمكنك صنع الجبنة الرومي واحصلي علي جبنة رومس مثل الجاهز تماما بكل سهوله باستخدام المكونات السابقة المتوافرة الموجودة في المطبخ ومنزل كل أسرة بسهولة يمكن صنع الجبنة الرومي بدون اي تكاليف يمكن عملها أو استخدامها بسهولة باستخدام أحدي الطرق التي قدمناها لكم وكانتههذه المكونات