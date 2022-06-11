بدون حك.. تنظيف الكرشة والممبار بسرعة الصاروخ بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض في ثواني

تنظيف الكرشة والممبار بسرعة الصاروخ، كل عام وأنتم بخير لا يتبقى سوى أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، ومن الطبيعي أن تقوم معظم الأشخاص القادرون على شراء وذبح خروف مثلا أو أي حيوان أخر كل شخص على حسب استطاعته، وهذا تطبيق لسنة الله ورسوله، وينتج من عملية الذبح الكرشة والممبار ولابد من تنظيف ربة المنزل لهما ولكنها للأسف الشديد لا تعرف الطريقة الصحيحة لذلك، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم طريقة التنظيف السهلة والسريعة وفي أقل من ساعة تصبح الكرشة نظيفة تماما، لمعرفة الطريقة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

طريقة تنظيف الممبار في البيت بسرعة كبيرة

الممبار من أنواع الوجبات التي لا يفضلها معظم الناس بسبب الرائحة الغير مرغوب فيها منه وهي رائحة زفارة، ولكن نحن الآن سوف نقدم لكم طريقة رائعة لتنظيف الممبار والتخلص من أي رائحة غير محبوبة من الأشخاص، ولكن يجب عليكم اتباع الخطوات القادمة:

يجب تنظيف الممبار من الشوائب والأوساخ الموجودة عليه نتيجة عملية الذبح.

يجب التخلص من الفضلات الموجودة بداخله.

يتم تقسيم الممبار وتقطيعه إلى أصابع متوسطة الحجم.

يتم تقسيم الممبار وتقطيعه إلى أصابع متوسطة الحجم. يجب وضع كمية مناسبة من الدقيق والملح عليه ويتم الفرك جيدا حتى يصبح نظيف.

يجب تكرار هذه الخطوة أكثر من مرة.

يجب قلب الممبار على الوجه الأخرى وإعادة تنظيفة مرة أخرى باستخدام الدقيق والملح.

في النهاية يجب تنظيفه بالماء النظيف.

في النهاية يجب تنظيفه بالماء النظيف. يتم نقع الممبار في كمية مناسبة من الخل وربع كوب من عصير الليمون، وملعقة صغيرة من السكر.

نتركه لمدة ثلاث ساعات، بعد ذلك يكون جاهز للتحضير.

طريقة تنظيف الكرشة في ثواني في البيت

الكرشة تشترك مع الممبار في الرائحة والزفارة ولكن تختلف في طريقة التنظيف:

يجب وضع إناء به ماء على النار، نترك الماء حتى الغليان.

يجب تقطع الكرشة قطع متوسطة الحجم.

يجب وضع الكرشة في الماء المغلي ونتركها لمدة خمسة دقائق، وبعد إزالة الطبقة الخضراء باستخدام السكينة، وهي على الرخامة.

يتم نقعها في نفس محلول الممبار المذكور في الفقرة السابقة.

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