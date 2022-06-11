إعملي البفتيك المقلي على أصوله الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

البفتيك المقلي من أحلي وأطعم أنواع اللحوم الحمراء التي يتم تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي تعتبر أحد أكثر الأكلات المفضل تناولها لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، كما أن البفتيك من أكثر أنواع الأطعمة التي يمكن تناولها في جميع أوقات اليوم، وهي من ألذ الأطعمة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار عن طريق حشوها في سندوتشات، والتي يقبل على تناولها جميع أطفالنا وأبنائنا وبناتنا الطلاب بصورة كبيرة، والبفتيك المقلي له العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وهناك العديد الذين لا يعرفن الطريقة الصحية والسليمة لعمل البفتيك، والذي نقدمه لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة صحية وبأقل تكلفة من المطاعم الكبري لعمل ألذ واشهي بفتيك مقلي.

طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته

المكونات

كيلو لحمة بفتيك.

بصلتين كبيرتان مبشورتين.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

خل.

بيض.

بقسماط مطحون.

دقيق.

بهارات اللحمة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير