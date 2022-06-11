نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي البفتيك المقلي على أصوله الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم في المقال التالي
البفتيك المقلي من أحلي وأطعم أنواع اللحوم الحمراء التي يتم تناولها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي تعتبر أحد أكثر الأكلات المفضل تناولها لدي جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، كما أن البفتيك من أكثر أنواع الأطعمة التي يمكن تناولها في جميع أوقات اليوم، وهي من ألذ الأطعمة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار عن طريق حشوها في سندوتشات، والتي يقبل على تناولها جميع أطفالنا وأبنائنا وبناتنا الطلاب بصورة كبيرة، والبفتيك المقلي له العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير، وهناك العديد الذين لا يعرفن الطريقة الصحية والسليمة لعمل البفتيك، والذي نقدمه لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بطريقة صحية وبأقل تكلفة من المطاعم الكبري لعمل ألذ واشهي بفتيك مقلي.
طريقة عمل البفتيك المقلي ومكوناته
المكونات
- كيلو لحمة بفتيك.
- بصلتين كبيرتان مبشورتين.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- خل.
- بيض.
- بقسماط مطحون.
- دقيق.
- بهارات اللحمة.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار كيلو من لحمة البفتيك ونغسلها بالماء ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح ثم نقوم بدقها بأداة دق البفتيك حتي تعطينا شرائح رقيقة.
- نقوم بإحضار إناء عميق ونضع به البصل المبشور ونضيف إليه الثوم المفروم ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والخل وبهارات اللحمة ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة شرائح لحمة البفتيك ونتركه لمدة ساعتين علي الأقل في الثلاجة حتي يتشرب اللحم الخليط ويعطينا أفضل طعم للبفتيك.
- وبعد ذلك نقوم بأخراج البفتيك من الثلاجة ونقوم بإحضار البيض ويخفق جيدا مع رشه من الفلفل الأسود ثم نقوم بإحضار إناء آخر ونضع به الدقيق وأناء آخر نضع به البقسماط المطحون.
- ونجهز طاسة عميقه ونضع بها كمية كبيرة من الزيت ونضعها علي النار ونتركها حتي تسخن جيدا.
- ثم نقوم بوضع شرائح البفتيك في البيض ونخرجه ثم نضعه في الدقيق ثم نضعه مرة أخري في البيض وبعد ذلك نقوم بوضع البفتيك في البقسماط المطحون.
- وبعد ذلك نضع شرائح البفتيك المتبلة في الزيت الساخن ليأخذ صدمة الزيت الساخن وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار مع التلقيب حتي يستوي على نار هادئة بعد أن يأخذ لونه الذهبي المفضل لدي الجميع.
- وبعد أن نقوم بأخراج البفتيك من الطاسة نضعه في طبق به ورق الزبدة أو المناديل ليمتص الزيت وبعد ذلك نضعه في طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.
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