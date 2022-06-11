ملعقة سحرية لو ضيفتيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا

تناول البطاطس المقلية أصبح إدمان لجميع الأشخاص، لأنها بالفعل طعمها جميل ولذيذ، بالإضافة إلى أنها تتميز بالقرمشة المختلفة، ولا يوجد أفضل من المطاعم الكبرى التي تقدم لنا باكيت البطاطس المقلية بجانب الوجبات، ولكنها للأسف الشديد أنها تتشرب كمية زيت كبيرة، مما يجعلها تزيد من السعرات الحرارية وبالتالي زيادة الوزن المبالغ فيه، ولا لا تقلقي بعد تجربة والوصفة التي نقدمها لكم لن تتوقفي عن تحضير البطاطس في البيت المقرمشة، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات تحضير البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت

تذهب ربة المنزل إلى السوق لشراء البطاطس مخصوص لما لها من أهمية كبيرة في البيت، ولا يمكن الاستغناء عنها بجانب الكثير من الوصفات المختلفة التي تقوم بتحضيرها في المنزل، والأطفال يطلبون الذهاب إلى المطاعم مخصوص لتناول البطاطس المقلية والمقرمشة، ومن الطبيعي رفض أي طلب للأطفال، ولكن يجب قبل تقديم أي طعام لهم يجب أن يكون صحي، وللأسف الشديد البطاطس المقلية في زيت غزير لا تكون صحيحة أبداً على الأطفال ولا على الكبار، والآن سوف نقدم لكم مكونات البطاطس:

كيلو من بطاطس التحمير.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من الدقيق.

ملعقة من بهارات مختلفة.

نصف ملعقة من الملح.

طريقة تحضير البطاطس المقلية المقرمشة بدون زيت

تحذر الأطباء جميع الأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن عدم تناول البطاطس المقلية، لأنها تشرب زيت كثير، وبتالي تؤدي إلى السمنة مفرطة، ولكن بعد تجربة الوصفة لن تتوقفي عن تناول البطاطس مرة أخرى، والآن نطلعكم على خطوات التحضير:

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها على حسب الرغبة ولكن يجب أن تكون سمكها مرتفع.

يجب تقليب المكونات مع بعضها البعض.

يجب وضع البطاطس في ماء مثلج لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك وضع البطاطس في الخليط السابق.

يتم وضعها في صينية تحتوي على ورقة زبدة.

يجب إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

يجب تقليبها جيدا، حتى تحمر ويصبح لونه ذهبي.

يجب تقديمها ساخنة على السفرة.

البطاطس من أكثر الأنواع التي يحبها الكبار والصغار لذلك يمكن عمل بطاطس المطاعم بكل سهوله في المنزل بإستخدام ملعقة واحدة من ملعقة النشا حيث تساهم في جعل البطاطس مقرمشة بدون تكاليف يمكن إستخدام الخلطة التي قمت بذكره لكي تحصلي على بطاطس مقرمشة بدون تكاليف يحب أن تقومي باستخدام هذه الخلطة التي قمنا بذكرها لكي تحصلي على بطاطس مقرمشة مثل المحلات