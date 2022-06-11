بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة سيصبح خيوط حرير في نصف ساعة لن تصدقي النتيجة

الشعر المجعد يحتاج إلى معجزة لفرده، لأنه من الصعب أن أي وصفة تتناسب معه، على الرغم من وجود الكثير من الوصفات و عمليات فرد الشعر ولكنها مكلفة للغاية، كما أن سعرها مرتفع جداً، ويجعل الشعر المجعد الشكل العام غير لائق، ولكن لا تقلقوا نحن سوف نقدم لكم وصفة مكونة من مواد طبيعية مئة في المئة، بالإضافة إلى أنها تغذي جذور الشعر، وتعالج الكثير من المشاكل، وكل هذا باستخدام كيس خميرة فقط، لمعرفة الطريقة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة الخميرة في فرد الشعر المجعد

الشعر المجعد يعرض صاحبه إلى التنمر من قبل الكثير من الأشخاص، كما يضع الزوجة في مواقف محرجة أمام زوجها، وإذا فكرت الذهاب إلى الكوافير لعمل فرد الشعر، يؤثر هذا على الشعر بعض النظر عن فرد الشعر، إلا أنه يعمل على تقصف الشعر والهيشان وتساقطه، وتتوالى المشكلات وراء بعضها، ولكن بعد تجربة الوصفة التي نقدمها لكم الآن لن تتوقفي عن استخدامها إطلاقا، والآن نقدم مكونات وصفة فرد الشعر:

2 كيس من الخميرة.

ثلاث ملاعق من اللبن الدافئ.

ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الخميرة لفرد الشعر

الشعر دائما يحتاج إلى اهتمام ورعاية مستمر، بغض النظر إذا كان ناعم أو مجعد، لأنه يتأثر بأي عامل من العوامل الطبيعية والصناعية التي نستخدمها، الآن نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة واستخدامها:

نضع الخميرة في وعاء عميق.

يجب وضع العسل الأبيض عليه ويتم التقليب، حتى تتشرب الخميرة العسل.

يجب وضع اللبن بالتدريج على الخميرة.

يجب تقسيم الشعر إلى أكثر من قسمين.

يجب وضع الوصفة على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف.

يجب وضع تغطية الشعر باستخدام كيس البونية لمدة ثلاث ساعات.

بعد ذلك يجب غسل الشعر بالشامبو المفضل.

بعد ذلك يجب تمشيط الشعر.

لكي ترى الفرق الواضح وتحويل الشعر من الناعم إلى الخشن، يجب الاستمرار على هذه الوصفة أكثر من شهرين.

الوصفة تناسب الرجال والنساء والكبير والصغير.

يمكن استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل كيراتين طبيعي في المنزل للشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين يخلصك من التجاعيد والخشونه بسهولة باستخدام كيس خميرة حيث يعمل على القضاء على خشونه الشعر في خلال دقائق باستخدم هذه الخلطة السحرية للتخلص من الشعر الخشن والمجعد حيث بهذه الطريقة الكثير من الفوائد التي تعمل علي القضاء على الشعر الخشن بشعوىى