نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها ربع ساعة على شعرك بسر خلطة سحرية للقضاء على القشرة من أول مرة وانعمي بشعر لامع وناعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من النساء من الإصابة بالقشرة وذلك يكون ناتج عن الكثير من العوامل المختلفة والتي أهمها أن تكون فروة الرأس دهنية، كما أن استخدام أنواع معينة من الشامبو أو البلسم لا تتناسب مع نوع الشعر يسبب ظهورها، بالإضافة إلى الإصابة بالفطريات وهنا يتم البحث عن خلطة سحرية للقضاء على القشرة في أسرع وقت ممكن.

خلطة سحرية للقضاء على القشرة

عندما يفشل استخدام شامبو مضاد للقشرة في القضاء عليها يتم اللجوء إلى الخلطات الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة لكن تحتاج إلى المداومة على الاستخدام.

خلطة زيت الزيتون والعسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا لذلك يستطيع التخلص من القشرة بشكل نهائي وإضافة زيت الزيتون إليه يساعده على ذلك ويتم استخدامها كالآتي:

المكونات

نصف كوب من زيت الزيتون الخام.

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم وضع زيت الزيتون في وعاء ويتم وضعه على النار لكي يتم تدفئته فقط ولا يتم تسخينه.

يتم إضافة العسل إلى زيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض جيدًا.

ويتم وضع هذا الخليط على فروة الرأس وتدليكها به بشكل جيد.

يترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الذي يتناسب مع نوع الشعر.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الالتهابات مما تعمل على التخلص من القشرة ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات

باكيت من الشاي الأخضر.

كوب من الماء.

طريقة التطبيق

يتم وضع الماء في وعاء على النار ويترك حتى يصل إلى درجة الغليان.

يتم وضع باكيت الشاي الأخضر في الماء لمدة نصف ساعة.

يتم استخدام الشاي في تدليك فروة الرأس.

للحصول على أفضل النتائج لابد من استخدام الشاي ثلاثة مرات في الأسبوع.

في نهاية مقال خلطة سحرية للقضاء على القشرة يوجد الكثير من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تنظيف فروة الرأس وتطهيرها من البكتيريا والفطريات المسببة للقشرة والتي يتم استخدامها باستمرار لتحقيق نتائج رائعة لا يمكن الحصول عليها من المواد الكيميائية لشعر قوي وصحي ولامع.