على قد الإيد.. طريقة عمل الكفتة الاقتصادية بنصف كيلو لحمة تشرفك في العزومات

يعد طبق الكفتة الاقتصادية من الأكلات المفضلة السريعة عند كثير من الأطفال والكبار خصوصا عند الأطفال، فهي من أشهر الأطباق في البلاد العربية والأجنبية أيضا، وتتواجد دائما على أي مائدة طعام خاصة في العزومات بجانب كباب الحلة أو اللحوم عموما حيث يتم تناولها بجانب قليل من الأرز أو المكرونة.

طريقة عمل الكفتة الاقتصادية

المكونات

½ كيلو لحمة مفرومة.

¾ كوب دقيق.

ملعقة بيكنج بودر صغيره.

بيضة.

ملعقة بهارات كفته.

زبادي للعجن (2 ملعقة)

اثنان بصلة مبشورة.

زيت.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

قطعة فحم.

بقدونس مفروم.

طريقة تحضير الكفتة

نحضر بولة ونضع فيها نصف كيلو اللحمة المفرومة وثلاث أربع كوب دقيق ويتم العجن بينهما جيدا.

نضيف البصل المفروم الحي الدقيق ويتم التقليب حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نضع البيكنج بودر وملعقة من بهارات الكفتة وملعقة الملح ملعقة فلفل أسود أثناء العجن حتى تتجانس جميع المكونات معا.

نضيف البيضة إلى الخليط السابق حتى نحصل على عجينة ناجحة متماسكة.

نضع ملعقتان زبادي ويمكن أيضا إضافة اللبن في حالة عدم وجود زبادي مع العجن حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

من الممكن أيضا أن نضع البقدونس المفروم والفلفل الأخضر المفروم إلى الكفتة حتى نحصل على نكهة مميزة.

يتم وضعها جانبا داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتشرب من البهارات التي تتواجد فيها.

نقوم بدهن اليد بالزيت حتى يسهل علينا تشكليها.

نقوم بتشكيلها على هيئة دوائر أو أصابع كما ترغبين في ذلك.

نضع زيت ساخن غزير في النار ونضيف صوابع الكفتة حتى تتحمر وتقدم مع العيش والطحينة والسلطة الخضراء وبالهنا والشفا.

سر نجاح الكفتة الاقتصادية

من الممكن إضافة البابريكا إلى مكونات الكفتة لتحصلي على لون أحمر غامق إلى جانب النكهة المميزة.

نضع مكونات الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك المكونات جيدا.

يمكن تشكيل الكفتة يدويا بدون الحاجة إلى يد ملعقة.

يمكن إعدادها محمرة أو مشوية ونظرا لأن أهم مكوناتها اللحم البقري المفروم، فهي تساعد على علاج الأنيميا وتقوية العظام والمحافظة عليها وتمد الجسم بالبروتين اللازم، لذا تم التعرف على مكوناتها الصحيحة من خلال موضوعنا.